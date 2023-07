Trainerumfrage zur Regionalliga Nord: VfB Oldenburg steht hoch im Kurs

Ab Freitag geht es in der Regionalliga Nord wieder um Punkte. Im Vorfeld geben alle Trainer ihre Meister-Tipps ab und verraten, wohin sie mit ihrem Verein steuern wollen.

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Spieltag

Tabellenrechner

Transfers

Dauert der Aufenthalt des VfB Oldenburg in der Regionalliga Nord nach dem Abstieg aus der 3. Liga nur eine Saison? Zumindest sind 14 der 18 Trainer vor dem Start der neuen Spielzeit 2023/2024 davon überzeugt, dass die Niedersachsen gute Chancen auf den Gewinn der Meisterschaft besitzen.

Nach dem Ergebnis der kicker-Trainerumfrage gehen die Oldenburger als Titelfavorit ins Rennen. Auch der neue VfB-Trainer Benjamin Duda (zuvor Berliner AK/für Fuat Kilic) macht aus den Ambitionen keinen Hehl: "Wir haben ein ambitioniertes Team zusammengestellt und wollen bis zur letzten Minute oben mitspielen. Aber die Konkurrenz ist groß."

Quartett soll Oldenburg jagen

Davon sind auch seine Kollegen überzeugt. Vor allem die SV Drochtersen/Assel (zehn Stimmen), Mitabsteiger SV Meppen (neun), der SC Weiche Flensburg 08 (acht) und der FC Teutonia 05 Ottensen (sechs) werden häufig als Meisterschaftskandidaten genannt. Zumindest Drochtersens Frithjof Hansen ("Ein Platz im oberen Drittel wäre optimal."), Flensburgs Benjamin Eta ("Unser Ziel ist es, in dieser Saison ernsthaft um die Meisterschaft mitzuspielen.") und Ottensens neuer Trainer Dominik Glawogger ("Es ist kein Geheimnis, dass wir oben angreifen wollen.") formulieren die Ansprüche auch recht offensiv. Meppens Ernst Middendorp gibt sich dagegen wesentlich zurückhaltender: "Wir sind gerade erst von der Intensivstation erwacht und müssen uns neu sortieren."

Als mögliche "Geheimtipps" im Rennen um die Spitzenplätze werden außerdem Vizemeister Hamburger SV II (drei Stimmen), der TSV Havelse (zwei) und Hannover 96 II (eine) gehandelt. Klar ist: Im Gegensatz zur Vorsaison (VfB Lübeck) steigt der Meister der Nord-Staffel in dieser Saison nicht direkt auf, sondern trifft in zwei Entscheidungsspielen auf den Titelträger der Regionalliga Bayern. Die kicker-Trainerumfrage zur Saison 2023/2024.

Sebastian Kmiec (Bremer SV):

"Der Klassenverbleib kann auch in dieser Saison nur unser Ziel sein. Wir müssen realistisch einschätzen, dass wir nicht auf die besten Bedingungen in der Liga zurückgreifen können. In der Spitzengruppe wird der TSV Havelse eine gute Rolle spielen, weil sich der Verein in diesem Sommer gut verstärkt hat. Außerdem sehe ich den FC Teutonia 05 Ottensen in dieser Saison weit oben."

Frithjof Hansen (SV Drochtersen/Assel)

"Wir wollen uns im Vergleich zur abgelaufenen Spielzeit verbessern. Wir haben ein gutes Grundgerüst, auf das wir aufbauen können. Ein Platz im oberen Tabellendrittel wäre optimal für uns. Ganz oben erwarte ich den VfB Oldenburg, weil der Großteil der Mannschaft auch nach dem Abstieg zusammengeblieben ist. Außerdem hat sich der SC Weiche Flensburg 08 gut verstärkt. Bei einigen Klubs - wie dem SV Meppen oder auch dem FC Teutonia 05 Ottensen sowie den Nachwuchsteams von Hannover 96 und des HSV - muss man abwarten, wie sie in die Saison starten."

Khalid Atamimi (Eimsbütteler TV)

"Ich gehe davon aus, dass die beiden Absteiger VfB Oldenburg und SV Meppen gute Chancen haben, um den Titel mitzuspielen. Nach der starken Rückrunde traue ich auch dem FC Teutonia 05 Ottensen eine gute Rolle zu. Bei unseren eigenen Ansprüchen müssen wir gar kein größeres Thema aufmachen. Es geht einzig und allein darum, in der Klasse zu bleiben."

Benjamin Eta (SC Weiche Flensburg 08)

"Unser Ziel ist es, in dieser Saison ernsthaft um die Meisterschaft mitzuspielen. Ob es für den ganz großen Sprung an die Spitze reichen wird, werden wir dann sehen. Als Konkurrenten auf den ersten Platz habe ich vor allem die SV Drochtersen/Assel im Blick, weil sie gute Transfers getätigt und bereits in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich oben mitgespielt hat."

Pit Reimers (Hamburger SV II)

"Aus meiner Sicht führt am VfB Oldenburg kein Weg vorbei. Das Team hat viel Qualität in den eigenen Reihen. Das liegt auch daran, weil der Großteil des Kaders zusammengeblieben ist. Wir müssen erst einmal schauen, dass wir den großen Umbruch in unserem Kader meistern. Mit einem neuformierten Team geht es darum, uns so schnell wie möglich auf das Niveau in der Regionalliga einzustellen."

Daniel Stendel (Hannover 96 II)

"Den VfB Oldenburg und den SV Meppen erwarte ich oben, weil beide Vereine nach dem Abstieg aus der 3. Liga mit großen Ambitionen in die neue Saison starten. Der Hamburger SV II war schon in der Vorsaison ganz nah dran an der Meisterschaft, wird ebenfalls erneut eine gute Rolle spielen. Wir wollen möglichst im oberen Tabellendrittel mitmischen und eine sorgenfreie Saison spielen."

Samir Ferchichi (TSV Havelse)

"Wir wollen unsere gute Vorsaison bestätigen, streben erneut einen einstelligen Tabellenplatz an. Der VfB Oldenburg hat seinen Kader zusammengehalten und punktuell verstärkt. Die SV Drochtersen/Assen verfolgt eine ähnliche Zielsetzung. Neben diesen beiden Top-Favoriten traue ich auch dem SC Weiche Flensburg 08 zu, im Kampf um die Meisterschaft mitzumischen."

Key Riebau (SSV Jeddeloh):

"Der VfB Oldenburg strebt mit seinem stark besetzten Kader den Aufstieg an und wird ganz oben dabei sein. Als stärksten Konkurrenten schätze ich die SV Drochtersen/Assel ein. Dahinter habe ich mit dem FC Teutonia 05 Ottensen, dem SC Weiche Flensburg 08 und dem SV Meppen drei weitere Titelaspiranten auf der Rechnung. Wir wollen möglichst gut in die Saison starten. Alles Weitere wird man sehen."

Nicola Soranno (FC Kilia Kiel)

"Meine Favoriten sind die Absteiger SV Meppen und VfB Oldenburg. Dahinter traue ich auch dem FC Teutonia 05 Ottensen und der SV Drochtersen/Assel viel zu, weil beide Mannschaften eingespielt sind und den Kader mit ihren Transfers punktuell verstärkt haben. Für uns ist die Regionalliga ein Abenteuer. Sollten wir den Klassenverbleib schaffen, würde das fast einem Wunder gleichkommen."

Sebastian Gunkel (Holstein Kiel II)

"Der VfB Oldenburg verfolgt nach dem Abstieg aus der 3. Liga ehrgeizige Ziele und verfügt auch über die nötige Qualität im Kader, um den direkten Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen. Auch die SV Drochtersen/Assel schätze ich stark ein, weil die Mannschaft gezielt verstärkt wurde. Wir mussten zuletzt mächtig um den Klassenverbleib kämpfen, wollen uns das diesmal ersparen. Neben der Ausbildung unserer Talente, die besonders im Fokus steht, wollen wir so gut wie möglich abschneiden."

Uwe Möhrle (TuS Blau-Weiß Lohne)

"Unsere gute Premierensaison wollen wir bestätigen. Wir wissen aber auch, dass das zweite Jahr nach einem Aufstieg oft schwieriger wird. Es wäre herausragend, wenn wir mit unserem Etat, der eher im unteren Bereich anzusiedeln ist, den Klassenverbleib erneut unter Dach und Fach bringen. Auf Platz eins dürfte der VfB Oldenburg gute Chancen haben. Auch die SV Drochtersen/Assel hat sich verstärkt."

Christiano Dinalo Adigo (1. FC Phönix Lübeck)

"Mit dem SC Weiche Flensburg 08, dem FC Teutonia 05 Ottensen, der U 21 des Hamburger SV sowie den Absteigern VfB Oldenburg und SV Meppen gibt es ein breit gefächertes Feld von Mannschaften, die um den Titel mitspielen können. Wir wollen einen gepflegten und möglichst dominanten Fußball spielen, streben einen einstelligen Tabellenplatz an."

Ernst Middendorp (SV Meppen)

"Zum aktuellen Zeitpunkt ist es extrem schwierig für mich, eine ernstzunehmende Prognose abzuliefern. Bei zahlreichen Teams sind die Personalplanungen noch nicht abgeschlossen. Das gilt auch für uns. Es ist kein Geheimnis, dass der SV Meppen mittelfristig das Ziel verfolgt, in die 3. Liga zurückzukehren. Wir sind nach dem Abstieg aber gerade erst von der Intensivstation erwacht und müssen uns neu sortieren. Wir arbeiten intensiv daran, zum Saisonstart bestmöglich vorbereitet zu sein."

Olufemi Smith (FC Eintracht Norderstedt)

"Für uns geht es nach einem Umbruch im Kader erst einmal darum, dass wir uns als Team finden. Unser Ziel ist es, eine solide Runde zu spielen. Im Idealfall sichern wir frühzeitig den Klassenverbleib und landen am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz. Ich gehe davon aus, dass sich der VfB Oldenburg zum Meister krönen wird. Ich denke, dass der Verein die stärkste Mannschaft stellt."

Benjamin Duda (VfB Oldenburg)

"Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir bis zur letzten Minute oben mitspielen wollen. Wir haben ein ambitioniertes Team zusammengestellt, das über eine Menge Qualität verfügt. Aber die Konkurrenz ist groß. Die SV Drochtersen/Assel verfügt bereits über ein eingespieltes Team, hat aber zusätzlich noch beachtliche Transfer getätigt. Über eine gute Mischung von jungen und hungrigen Spielern sowie erfahrenen Akteuren verfügt der SC Weiche Flensburg 08, der sicher auch ein Wörtchen mitreden will."

Dominik Glawogger (FC Teutonia 05 Ottensen)

"Es werden einige Mannschaften vorne mitspielen. Dazu würde ich die beiden Absteiger aus der 3. Liga, den VfB Oldenburg und den SV Meppen, aber auch den SC Weiche Flensburg 08, den TSV Havelse und die SV Drochtersen/Assel zählen. Es ist kein Geheimnis, dass wir auch oben angreifen wollen. Es wird nicht zuletzt darauf ankommen, welcher ambitionierte Klub am wenigsten mit Verletzungen zu kämpfen hat und wo die zum Teil neuen Schlüsselspieler am schnellsten einschlagen. Die Fans können sich auf eine spannende Saison freuen."

Hanjo Vocks (SC Spelle-Venhaus)

"Für uns als Aufsteiger geht es in dieser Saison ausschließlich um den Klassenverbleib. Wir haben über die Jahre eine gute Mannschaft entwickelt, sehen unsere Ziele als realistisch an. Der SC Weiche Flensburg 08, die SV Drochtersen/Assel und der VfB Oldenburg haben sich gut verstärkt und werden oben mitspielen. Auch der SV Meppen gehört aus meiner Sicht zu den Favoriten."

Elard Ostermann (FC St. Pauli II)

"Neben dem VfB Oldenburg und dem SV Meppen sehe ich vor allem SC Weiche Flensburg 08 und die SV Drochtersen/Assel ganz weit vorne. Beide Vereine waren auf dem Transfermarkt aktiv und verfügen über die nötige Erfahrung, um auch enge Spiele für sich zu entscheiden. Wir wollen schnell in ein ruhiges Fahrwasser kommen und streben eine sorgenfreie Saison an."