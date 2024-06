Trainerteam muss gehen: Budissa Bautzen will neue Impulse setzen

Der FSV Budissa Bautzen stellt sich an der Seitenlinie neu auf. Die Verträge von Stefan Richter und dessen Co-Trainer Torsten Marx werden nicht verlängert. Die Ostsachsen wollen nach einer gründlichen Analyse der abgelaufenen Saison neue Impulse setzen.

Einmal rollt der Ball am Samstag noch in der Oberliga NOFV-Süd, dann verabschieden sich die Teams in die Sommerpause. Für Stefan Richter und dessen Co-Trainer Torsten Marx wird das Heimspiel des FSV Budissa Bautzen gegen den VfB Krieschow das letzte sein. Wie die Ostsachsen mitteilten, werde man sich nach einer gründlichen Analyse der Saison und zahlreichen Gesprächen von seinem Trainerteam trennen. Die Verträge werden nicht verlängert.

"Diese Entscheidung haben wir uns nicht einfach gemacht - im Gegenteil", erklärt Präsident Sven Johne zur Trennung. "Für die kommende Saison wünschen wir uns jedoch neue Impulse und frischen Wind." Richter übernahm die Senf-Städter 2021, war bereits zuvor in der U 19 tätig und hütete bereits als Keeper das Tor des FSV. Marx kam zur Saison 2021/22 an die Spree - damals noch als spielender Co-Trainer.

Johne weiter: "Die 1. Männermannschaft trägt zweifelsohne die Handschrift von Stefan Richter. Er stand für den Weg, den wir nach dem Abstieg aus der Regionalliga vor fünf Jahren eingeschlagen haben: die Integration eigener Nachwuchsspieler in die Reihen der 1. Männermannschaft. Diesen Weg werden wir auch fortsetzen. Das ist unsere Prämisse bei Gesprächen mit möglichen Nachfolgern."

Ein neues Trainerteam will der Verein "voraussichtlich" in der kommenden Woche vorstellen. Die Gespräche mit potenziellen Nachfolgern laufen.