Trainersuche in Wuppertal: Küsters' Telefon steht nicht mehr still

Der Wuppertaler SV ist seit Freitag auf Trainersuche und scheint noch immer eine attraktive Adresse zu sein. Dampf aus der Personalie nimmt der 5:1-Befreiungsschlag gegen Lippstadt.

Stephan Küsters, Sportchef des Wuppertaler SV, hat aktuell einen Haufen Arbeit. "Mein Telefon steht nicht mehr still", sagt er dem kicker. Interessenten für den vakanten Trainerjob beim ehemaligen Bundesligisten gibt es nach der recht überraschenden Trennung von Cheftrainer Björn Mehnert (46) jedenfalls genug. Erste Gespräche sollen in den kommenden Tagen geführt werden. "Die zahlreichen Bewerbungen zeigen uns, dass der WSV weiterhin eine sehr interessante Adresse ist", so Küsters.

Bei der Trainersuche will sich der 50-Jährige aber Zeit lassen, auf gar keinen Fall einen "Schnellschuss" unternehmen. Zumindest nicht ganz ausgeschlossen ist daher, dass die Interimstrainer Andy Steinmann und Samir El Hajjaj auch nach der Länderspielpause in der Partie beim Tabellenzweiten SV Rödinghausen erneut auf der WSV-Bank Platz nehmen. Für Steinmann käme es dort zum Wiedersehen mit seinem früheren Verein. Schließlich war der gebürtige Hattinger beim SVR unter Mario Ermisch und später bei Alfred Nijhuis von 2011 bis 2018 lange Zeit als Co-Trainer tätig. Vor seinem Engagement in Wuppertal arbeitete Steinmann als Cheftrainer bei den Sportfreunden Lotte.

Argumente für eine mögliche weitere Zusammenarbeit mit den vorherigen Mehnert-Assistenten lieferte die Mannschaft, die nur einen Tag nach der Bekanntgabe des Trainerabschieds beim 5:1 gegen den SV Lippstadt 08 den höchsten Saisonsieg landete und wie entfesselt aufspielte. "Das Team hat sich so präsentiert, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Küsters nüchtern. "Wir freuen uns, dass der sportliche Turnaround gelungen ist."

Wir wollen in den nächsten Wochen eine Serie starten. Stephan Küsters, Sportchef Wuppertaler SV

Ex-Coach Mehnert hatte in den Tagen vor dem Lippstadt-Spiel das Gespräch mit den WSV-Verantwortlichen gesucht. "Björn hat den Verein im Dezember 2020 in einer schwierigen Phase übernommen, das Team stabilisiert, zum Niederrheinpokal-Sieg und in der Vorsaison auf Rang 3 geführt", erinnert Küsters. Klar ist aber auch, dass der Fehlstart in diese Spielzeit ebenfalls eine Rolle gespielt hat. "Wir alle hatten uns den bisherigen Saisonverlauf ein wenig anders vorgestellt. Auch Björn war natürlich nicht zufrieden", sagt der Sportdirektor und hofft auf weitere Erfolgserlebnisse. "Wir wollen in den nächsten Wochen eine Serie starten und dadurch Ruhe, Stabilität und Kontinuität hineinbekommen", so der Sportchef, dessen Klub aufregte Zeiten durchmacht, was sich auch im Rücktritt von Vorstand Peter Neururer widerspiegelte.