Trainersuche in Oldenburg: Wird es Jermaine Jones?

Der VfB Oldenburg braucht vor der wegweisenden englischen Woche rasch einen neuen Trainer. Als Kandidat wird Jermaine Jones gehandelt.

Nach der Freistellung von Dario Fossi läuft die Trainersuche beim VfB Oldenburg auf Hochtouren. Am Samstag beim Niedersachsen-Derby in Osnabrück wird der bisherige Co-Trainer Frank Löning an der Seitenlinie stehen. Danach könnte nach kicker-Informationen Jermaine Jones bei den Oldenburgern übernehmen. Der ehemalige Bundesliga-Profi ist einer der gehandelten Kandidaten.

Ein persönliches Gespräch zwischen dem Sportlichen Leiter Sebastian Schachten und Jones hat es in den vergangenen Tagen bereits gegeben. Dieses möchte die Jones-Seite auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Jones, der in Kalifornien lebt und seit April 2022 als Co-Trainer der U-19-Nationalmannschaft der USA fungiert, befindet sich derzeit bereits im Nordwesten - und soll sich den Trainerjob in Oldenburg vorstellen können.

Klar ist, dass der VfB rasch eine Lösung braucht, da in der kommenden englischen Woche im Abstiegskampf die direkten Duelle mit Borussia Dortmund II und der SpVgg Bayreuth anstehen.

165 Bundesligaspiele

Jones war in seiner aktiven Zeit in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Schalke 04 aktiv. Insgesamt bestritt der kampfstarke Mittelfeldspieler 165 Bundesligaspiele für die drei Vereine, dabei erzielte er neun Tore und gab 13 Vorlagen.

Der heute 41-Jährige spielte in seiner Jugend zunächst für den DFB, unter Bundestrainer Joachim Löw kam er sogar in drei A-Länderspielen zum Einsatz. Danach entschied er sich jedoch zu einem Wechsel zum US-Verband, für den er 69 Länderspiele absolvierte.