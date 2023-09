Trainersuche des BFC Dynamo: Viele Bewerber zu einem ungünstigen Zeitpunkt

Nach dem geräuschvollen Abgang von Heiner Backhaus sucht der BFC Dynamo nach einem neuen Trainer. Die Zeit drängt, das Profil ist klar, aber ein Schnellschuss würde dem ambitionierten Hauptstadt-Klub aus der Regionalliga Nordost auch nicht helfen.

Angelo Vier hängt derzeit viel am Telefon, führt zudem zahlreiche Gespräche mit vielen Kandidaten und hat eine klare Mission: Der Sportchef des Regionalligisten BFC Dynamo, seit knapp einem Jahr nach seiner Rückkehr zum Klub wieder im Amt, ist auf Trainersuche. Denn nach der lautstarken Vertragsauflösung in der Vorwoche mit Coach Heiner Backhaus, der inzwischen einen bis Juni 2025 gültigen Vertrag bei West-Regionalligist Alemannia Aachen unterschrieb, braucht der Tabellensechste der Nordost-Staffel zeitnah einen neuen Mann an der Seitenlinie. "Wir wollen sicher so schnell wie möglich einen Nachfolger präsentieren, machen uns aber keinen Druck, unnötig eine falsche Entscheidung zu treffen. Die Sache ist schwierig genug", so Vier.

Dabei ist der Zeitpunkt des Trainerwechsels, "der von uns so nicht gewollt war", so der 51-Jährige, denkbar ungünstig für den DDR-Serienmeister aus dem Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen. Immerhin läuft die Spielzeit 2023/24 schon auf Hochtouren, eine intensive und lange Vorbereitung ist kaum möglich. Der Trainer muss sofort passen und schnell mit der neuen Mannschaft auf einer Linie sein. Immerhin haben die Berliner Ambitionen auf die Meisterschaft, wollen nach der aktuellen Serie direkt in die 3. Liga aufsteigen - ohne über den Umweg der Aufstiegsspiele.

Irgendwann muss da an der Seitenlinie auch wieder ein Chef stehen. Sportchef Angelo Vier zur Trainersuche

Derzeit halten die Vereinsverantwortlichen aber vorerst an der Übergangslösung bestehend aus Co-Trainer Nils Weiler und Torwart-Trainer Carsten Nulle fest. Das Duo stand nicht nur bei der Liga-Partie am 6. Spieltag gegen den Greifswalder FC (0:0) gemeinsam an der Seitenlinie, sondern auch am Sonntag in der 2. Runde des Landespokals gegen den VfB Berlin 1911. Dies soll aber nach Angabe von Vereinsseite nicht von Dauer sein und im Optimalfall schon am Freitag im Ligaspiel im heimischen Sportforum gegen den SV Babelsberg 03 enden. "Die Beiden machen ihre Sache gut und auch die Mannschaft zieht mit. Aber irgendwann muss da an der Seitenlinie auch wieder ein Chef stehen", sagt Vier, der nach diesem zusammen mit Wirtschaftsratsboss Peter Meyer (55) und BFC-Präsident Norbert Uhlig (70) fahndet.

Das Anforderungsprofil für den Backhaus-Nachfolger ist vom Klub klar skizziert. "Er muss ablösefrei sein", sagt Vier. Zusätzlich soll sich der neue Trainer in der Regionalliga Nordost auskennen. Ebenso ist es nach Aussage des Berliner Sportchefs wichtig, dass der Neue zum "Verein, der Mannschaft und den Spielern passt und eine ähnliche Spielphilosophie verfolgt, wie es der BFC derzeit tut". Dabei kann sich Dynamo seit Bekanntwerden des offenen Trainerpostens über entsprechende Bewerbungen nicht beklagen - es gibt reichlich Anfragen. "Gefühlt sind es zwischen 80 bis 100", so Vier.