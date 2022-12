Trainersuche bei BW Lohne: "Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit"

Blau-Weiß Lohne hat sich nach dem Aufstieg gut in der Regionalliga Nord akklimatisiert. Zur Winterpause gibt es dennoch einige offene Baustellen. Unter anderem gilt es für die Verantwortlichen einen neuen Trainer zu finden.

Der offizielle Ausklang des Jahres 2022 lieferte noch einmal einen Beweis für den Aufschwung bei BW Lohne. Das Testspiel gegen den Drittligisten VfL Osnabrück endete zwar trotz eines starken Auftritts mit einem erwartungsgemäßen 0:2, aber für die knapp 350 Zuschauer im Heinz-Dettmer-Stadion war ersichtlich: BWL hat den sportlichen Abstand zum großen Nachbarn deutlich verkürzt. Im Gegensatz zu den Mitaufsteigern Kickers Emden und Bremer SV überwintern die Lohner nicht auf einem Abstiegsplatz, sondern auf Rang 9. Sie mussten aber auch drum herum feststellen, dass sie sich dem großen Fußballzirkus angenähert haben.

So erlebten die BWLer ein bundesweites Medienecho, als Henning Rießelmann am 15. November nach einer diskriminierenden Äußerung von seinen Ämtern als Trainer und Sportlicher Leiter zurückgetreten war. Die Suche nach einem Trainer-Nachfolger läuft weiterhin. In Luca Scheibel (24) wurde zum 1. Dezember hingegen bereits ein neuer Sportlicher Leiter installiert. Und der sagte nach seinen ersten Tagen im Amt zur Trainersuche: "Wir wollen in Ruhe die richtige Entscheidung treffen. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit."

Als Interimstrainer hatten der vorherige spielende "Co" Sandro Heskamp sowie Sven Apostel mit Unterstützung von Jürgen Westendorf in den letzten vier Regionalliga-Spielen des Jahres die Verantwortung inne. Sie hielten den BWL-Punkteschnitt und holten fünf Zähler.

Die gestiegene Aufmerksamkeit von BW Lohne betrifft aber auch die Spieler. So muss der Regionalligist bereits im Winter die Abgänge zweier Leistungsträger befürchten. Toptorjäger Christopher Schepp, der in 19 Einsätzen auf 12 Tore und vier Vorlagen für BWL kommt, ist besonders umworben. Neben dem VfL Osnabrück gilt auch Zweitligist Eintracht Braunschweig als Interessent. Für den 22-Jährigen, der in Lohne einen Vertrag bis 2024 besitzt, könnte eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich fällig werden. Scheibel sagte zu den Gerüchten: "Uns ist natürlich bewusst, dass Scheppi auch für andere Vereine interessant ist."

Auch Marek Janssen hat Begehrlichkeiten geweckt. Er machte verletzungsbedingt bislang nur zwölf Spiele, erzielte dabei aber acht Treffer. Janssen hat in der vergangenen Woche probeweise beim SV Meppen mittrainiert. Scheibel erklärte, dass der Klub darauf vorbereitet sei, dass beide Top-Stürmer den Verein verlassen könnten. Möglicherweise könnte sich Lohne im Gegenzug auf Leihbasis mit Offensivtalent Jannik Zahmel (19) vom VfL Osnabrück verstärken.