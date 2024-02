Trainersuche, Bauder-Rücktritt: RWO hat aktuell mit zahlreichen Hindernissen zu kämpfen

Trainersuche, zahlreiche angeschlagene Spieler, Bauder-Rücktritt: Rot-Weiß Oberhausen kämpft vor dem Spitzenspiel gegen Fortuna Köln am Samstag mit vielen nicht nur sportlichen Schwierigkeiten.

RWO-Trainer Mike Terranova neigt nicht zum Jammern, weist aber vor dem einst als Verfolger-Spitzenspiel zu deutenden Duell beim SC Fortuna Köln, der sich am Donnerstag von Trainer Markus von Ahlen trennte, auf einen Umstand hin, der es ihm erschwert: "In der ersten Wochenhälfte waren wir gewissermaßen nur zur Hälfte da."

Mit Moritz Stoppelkamp, Oguzhan Kefkir, Tobias Boche, Michel Niemeyer, Nico Klaß und Fabian Holthaus fehlten Akteure angeschlagen, verletzt oder erkrankt, die eine wichtige Rolle in der Gesamtausrichtung spielen sollen - gerade auch gegen einen alten Rivalen wie die Kölner Südstädter: "Wie es bei denen aussieht nach dem Pokal-Aus und den zuletzt schwachen Spielen in der Meisterschaft ist mir ziemlich egal. Ich weiß, dass uns nichts geschenkt wird."

Um die Stärke auf fremden Plätzen zu bestätigen (RWO führt nach wie vor die Auswärtstabelle an), will Terranova vor allem das zuletzt vernachlässigte Flügelspiel forcieren. Parallel dazu muss aber auch die "Box-Besetzung" stimmen, wo er sich darüber ärgert, dass Flanken von links und rechts oft in einem "RWO-freien" Strafraum landen.

Dass die Chancen auf ein Eingreifen in den Aufstiegskampf nicht gerade gut stehen, lässt die Rot-Weißen ziemlich kalt. "Im Fußball ist immer alles möglich", zeigt Sportleiter Patrick Bauder stoische Gelassenheit. Bauder sorgte Anfang der Woche für etwas Aufregung, weil er seinen Rücktritt zum Saisonende verkündete. Er will sich auf seine neue Aufgabe konzentrieren: Seit wenigen Wochen hat er die Leitung der Geschäftsstelle des Gesamtvereins übernommen, die zuvor jahrzehntelang bei der pensionierten Rita Lütz angesiedelt war.

Damit sieht sich der (noch) kommissarische Präsident Hajo Sommers vor der Multi-Aufgabe, eine ziemlich komplette neue Führungsriege für Vorstand und Sport zusammenstellen zu müssen. Sommers gibt sich gelassen: "Nächste Woche wird präsentiert." Ein "dritter Mann" für den Vorstand ist schon länger gefunden, und Sommers scheint nicht abgeneigt, "für die nächsten zwei Jahre" selbst noch einmal als "Präsi" anzutreten. Was den Trainer angeht, ist die Idee, Mike Wunderlich (derzeit Trainer bei Bergisch Gladbach 09) anzuheuern, nicht mehr aktuell. Andere Namen werden weder genannt noch bestätigt.

Die vor sich hin dümpelnde Kleeblatt-Anleihe (Sommers: "Sie ist zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt gekommen") erhält eine zusätzliche Chance: Ihre Zeichnungsfrist ist um vier Wochen verlängert worden. Ein neues Führungsteam soll ihr zu neuem Schwung verhelfen.