Trainerin in der Männer-Bundesliga? Voss-Tecklenburg richtet Forderung an Vereine

In den Trainerstäben der ersten und zweiten Bundesliga der Männer findet sich keine einzige Frau. In der aktuellen Folge des neuen kicker-Podcasts "FE:male view on football" hat sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (53) für ein Umdenken ausgesprochen - und klare Forderungen an die Vereine formuliert.

"Ich hätte gar nicht gedacht, dass das bei euch so professionell ist."

Ein Satz, den Martina Voss-Tecklenburg immer wieder hört. Die Bundestrainerin hat quasi eine Doppelfunktion inne: Einerseits die deutsche Nationalmannschaft zum Erfolg coachen, andererseits die deutsche Gesellschaft zu mehr Akzeptanz für den Frauenfußball coachen. Während der Fortschritt an einigen Ecken bereits deutlich sichtbar ist, gibt es auch noch zahlreiche Vakanzen - beispielsweise auf den Trainerbänken der Republik.

Man geht aktiv auf Trainer zu, man geht nicht aktiv auf Trainerinnen zu. Martina Voss-Tecklenburg

"Man geht aktiv auf Trainer zu, man geht nicht aktiv auf Trainerinnen zu", beklagt Voss-Tecklenburg in der aktuellen Folge des neuen kicker-Podcasts "FE:male view on football". Selbst in der Frauen-Bundesliga gibt es aktuell nur eine weibliche Cheftrainerin - Anne Pochert bei Carl Zeiss Jena. Im Männerfußball findet sich keine einzige Frau in den Trainerstäben von Bundesliga und 2. Liga. Immerhin: Imke Wübbenhorst ist aktuell Co-Trainerin bei Drittligist Viktoria Köln.

"Die Bundesliga ist nicht bereit dafür", stellt Voss-Tecklenburg im Podcast klar - nimmt die Spieler dabei aber aus der Verantwortung. "Die Fußballer sind dafür bereit, denen ist das egal", erklärt die Bundestrainerin. Ein Umdenken fordert sie von den Klubs. "Wir müssen Positionen schaffen", führt sie aus. "Ich würde mir wünschen, dass es in den Vereinen mehr Profile gibt. Jeder Verein müsste das im Kopf haben und den Mehrwert endlich erkennen."

Kann Männerfußball von Frauen profitieren?

Ein Mehrwert, der in den Unterschieden zwischen Mann und Frau begründet liegt. "Wir Frauen haben uns lange und zu Recht die Frage gestellt, wie wir vom Männerfußball profitieren können", erklärt Voss-Tecklenburg. "Heute sollte sich der Männerfußball die Frage stellen: Wie profitieren wir von den Frauen? Von anderen Sichtweisen, von Kompetenzen, von Unterschiedlichkeit?"

Aktuell aber fehlt es - abgesehen von Wübbenhorst - an den Aushängeschildern im Männerfußball. "Frauen brauchen Vorbilder", stellt die Bundestrainerin im Gespräch mit den beiden Moderatorinnen Valeska Homburg und Anna-Sara Lange fest. "Es gibt Frauen, die sich fragen: 'Wo ist denn meine Perspektive? Wenn ich keine realistische Chance habe, warum sollte ich es dann machen?'"

Vorreiter Freiburg? "Streich würde nicht danach schauen"

Einen Bundesligaverein, der mit einer weiblichen Co-Trainerin den Anfang machen könnte, hat sie jedenfalls im Kopf. "Ich hatte ein Gespräch mit Daniel Thioune (zuletzt Trainer des Hamburger SV, d.Red.), der meinte, dass er es sich in Freiburg vorstellen könnte", erzählt Voss-Tecklenburg. "So wie wir Christian Streich erleben, der würde nicht danach schauen, welche Person da reinkommt - welches Geschlecht, welche Kultur, welches Alter. Christian Streich würde nur danach schauen: Passt die Person in unser Team?"

Was Voss-Tecklenburg von ambitionierten Trainerinnen erwartet, welche Probleme die Medienlandschaft für den Frauenfußball schafft und warum sie in besonderen Momenten gerne Gedichte schreibt, erklärt die deutsche Bundestrainerin in der ab heute abrufbaren Folge von "Fe:male view on football".

