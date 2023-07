Trainerin Dingley schreibt englische Fußballgeschichte

Mit den Forest Green Rovers setzt erstmals ein Klub aus einer der ersten vier englischen Männer-Ligen auf eine Trainerin. Doch ist sie mehr als eine vorübergehende Lösung?

Die Forest Green Rovers haben sich den Ruf, ein etwas anderer Verein zu sein, über Jahre erarbeitet. Jetzt schreibt der "grünste Klub der Welt" noch auf anderer Ebene englische Fußballgeschichte: Erstmals ist in den ersten vier Männer-Ligen eine Trainerin tätig.

Wie Forst Green bekanntgab, übernimmt die bisherige Akademieleiterin Hannah Dingley zunächst interimsweise den Cheftrainerposten von Duncan Ferguson, der am Dienstag nach nur rund fünf Monaten im Amt zurückgetreten war. Der 51 Jahre alte Schotte hatte den Abstieg aus der drittklassigen League One nicht verhindern können. Dorthin waren die Rovers vor einem Jahr erstmals in ihrer Klubgeschichte aufgestiegen.

Dingley übernahm bereits am Dienstag das Training und wird die Mannschaft am heutigen Mittwoch im Freundschaftsspiel gegen Melksham Town erstmals betreuen. Die 39-Jährige, seit vier Jahren im Klub, ist im Besitz einer UEFA-Pro-Lizenz und hat die Chance, von der Interims- zur Dauerlösung zu werden.

"Hannah war für uns die logische Wahl als Interimstrainerin der ersten Mannschaft - sie hat fantastische Arbeit bei der Leitung unserer Akademie geleistet und passt gut zu den Werten des Vereins", sagte der Klubvorsitzende Dale Vince. "Es ist vielleicht bezeichnend für den Männerfußball, dass wir mit dieser Ernennung Neuland betreten - Hannah wird die erste Cheftrainerin im englischen Männerfußball sein."

"Ich freue mich sehr auf diesen nächsten Schritt in meiner Karriere"

In Deutschland haben bislang Inka Grings (SV Straelen, 2019) und Imke Wübbenhorst (Sportfreunde Lotte, 2020) Männer-Mannschaften in der vierten Liga als Cheftrainerinnen betreut. In den ersten drei Ligen kam es bislang - wie in England - noch nicht vor.

"Ich freue mich sehr auf diesen nächsten Schritt in meiner Karriere", zitiert Forest Green Dingley. "Die Saisonvorbereitung hat gerade erst begonnen, und schon bald beginnt die volle Saison. Es ist eine aufregende Zeit im Fußball. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, einen so fortschrittlichen und zukunftsorientierten Verein zu leiten."

Die Forest Green Rovers gelten als "grünster Klub der Welt". 2018 waren sie von den Vereinten Nationen als weltweit erster klimaneutraler Verein ausgezeichnet worden.