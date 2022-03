"Trainerfrage stellt sich nicht": Rückendeckung für Selimbegovic

Nach sieben sieglosen Partien in Serie stärkt Regensburgs Präsident Hans Rothammer Trainer Mersad Selimbegovic und Geschäftsführer Roger Stilz den Rücken.

Der Jahn wartet bereits seit sieben Partien auf einen Dreier, der Abstiegs-Relegationsplatz ist nur noch sechs Punkte entfernt. An anderen Standorten fliegen bei vergleichbaren Negativserien die Trainer. Der Jahn tickt da anders.

Der Punkt beim jüngsten Auswärtsspiel in Karlsruhe (1:1) war sogar Balsam für die geschundene Jahn-Seele. "Mit dem Spiel in Karlsruhe haben wir meines Erachtens wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht", sagte Präsident Rothammer, der zuversichtlich ist, dass der Jahn nicht noch weiter abrutscht.

"Die Trainerfrage ist überhaupt nicht zu stellen"

Und der Vereins-Boss stärkt Trainer Mersad Selimbegovic und Geschäftsführer Roger Stilz den Rücken. "Für mich ist Mersad ein Garant dafür, dass wir die Liga halten und diese in den letzten Jahren gehalten haben", erklärt der Präsident. "Die Trainerfrage ist überhaupt nicht zu stellen", unterstreicht Rothammer. Selimbegovic habe mit einem Kader und geringem Etat in der 2. Liga zweimal hintereinander die Klasse gehalten. Zudem sei eine Weiterentwicklung der Mannschaft erkennbar, was man nicht zuletzt an der tollen Hinrunde gesehen habe.

"Ich bin optimistisch, dass wir noch die Punkte holen, die wir brauchen, um nicht Relegation spielen zu müssen", sagte Rothammer der "Mittelbayerischen Zeitung" mit Blick auf die sechs Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 16.

Auch Geschäftsführer Stilz, der im Dezember 2021 auf Christian Keller folgte, bekam von Rothammer Vertrauen ausgesprochen: "Er weiß, dass wir hinter ihm stehen und dass wir ihm den Rücken stärken."

Erster Heimsieg seit November 2021?

Am Sonntag empfängt Regensburg den SC Paderborn (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und peilt den ersten Heimsieg seit dem 26. November 2021 an (3:1 gegen Dynamo Dresden).