Trainerfrage geklärt: Interimscoach Hempel übernimmt langfristig in Gebenbach

Die Fragezeichen auf dem Trainerstuhl der DJK Gebenbach gehören der Vergangenheit an. Interimstrainer Kai Hempel steigt zum Cheftrainer auf. Unterstützung bekommt er dabei künftig von Markus Kipry.

Nun ist es also offiziell. Interimscoach Kai Hempel tritt die Nachfolge von Franz Koller als Cheftrainer der DJK Gebenbach an. Seit Anfang Oktober war Hempel als Interimstrainer tätig, nachdem sich Ex-Coach Koller und die Vereinsverantwortlichen nach nur vier Monaten auf eine vorzeitige Trennung geeinigt hatten. Die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen überzeugte die Vereinsführung um Sportdirektor Franz Wittich nun soweit, um Hempel als Dauerlösung zu präsentieren. Überraschend kommt diese Entscheidung aber keineswegs. In den sechs Partien seit seinem Amtsantritt sammelte Hempel neun Zähler (zwei Siege, drei Remis, eine Niederlage) und brachte Kontinuität in die personalgebeutelte Gebenbacher Truppe. Etwas frischer Wind kommt aber doch in das Trainerteam. Markus Kipry, der zuletzt als Trainer beim Bezirksligisten TV Detag Wernberg an der Seitenlinie stand, wird das Trainerduo komplettieren.

Der Gebenbacher Weg

Dass man langfristig mit Hempel plant, anstatt sich nach einem neuen Trainer umzuschauen, bestätigt ein weiteres Mal die Linie oder den "Gebenbacher Weg", den der Verein seit Jahren beibehält. Schon bei der Trennung von Koller erklärte Sportdirektor Franz Wittich, dass ein Trainerwechsel nach so kurzer Zeit nicht in das Schema des Bayernligisten passen würde. "Es ist ja nicht unser Ziel, alle paar Monate die Trainer auszutauschen, nur weil es mal nicht so läuft", so Wittich.

Mit 25 Zählern auf dem Konto rangiert die DJK derzeit auf Tabellenplatz elf mit einem gesunden Polster von sechs Punkten zur Abstiegszone. Offiziell steht im Kalenderjahr 2021 für das neue Trainerduo noch ein Ligaspiel auf dem Programm. Ob das Duell mit dem Aufsteiger Vatan Spor Aschaffenburg, deren Partie am vergangenen Wochenende schon aufgrund von zahlreichen Corona-Fällen abgesagt worden war, stattfinden kann, ist aber mehr als fraglich.