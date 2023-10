Trainer zum Rapport: In Belgrad ist Druck auf dem Kessel

Groß war die Euphorie zu Saisonbeginn bei Roter Stern Belgrad, doch mittlerweile ist Ernüchterung eingekehrt - zu wechselhaft präsentiert sich der serbische Rekordmeister, der heute auf Leipzig trifft.

Die Gruppe mit Titelverteidiger Manchester City, RB Leipzig und Young Boys Bern ist knallhart, das wussten die Belgrader unmittelbar nach der Champions-League-Auslosung. Dennoch hatte man zu Saisonbeginn großen Optimismus, was vor allem am neuen Trainer lag. Aus Israel wurde Barak Bakhar geholt - und der hatte in der Vorbereitung zur Freude der eigenen Fans attraktiven und erfolgreichen Offensivfußball spielen lassen. Mittlerweile sind aber Wochen und Monate ins Land gegangen und der anfängliche Zauber hat sich verflüchtigt.

In der Liga liegen die Belgrader nach zehn Spieltagen bereits vier Punkte hinter Erzrivale Partizan zurück - und auch in der Königsklasse läuft es nicht wie gewünscht. War die Auftaktniederlage bei Manchester City (1:3) noch eingeplant, schmerzte das 2:2-Heimremis gegen Bern nach eigener Führung dann doch. Anschließend musste der Coach zum Rapport bei den Vereinsoberen. Die wackelige Defensive sowie zahlreiche enge Spiele und die verspielte Führung im so wichtigen CL-Heimspiel gegen die Schweizer wurden dabei thematisiert.

Mehr Disziplin wird gefordert

Die Belgrader Bosse machten dem 44-Jährigen deutlich, dass man mehr Ernsthaftigkeit in der Spielweise und viel weniger Undiszipliniertheiten erwartet, vor allem in der Defensive. Dass die Abwehr im Fokus stand, liegt auch darin begründet, dass Bakhar im Sommer in Personalfragen relativ freie Hand hatte und auf dessen Wunsch Spieler wie Milos Degenek und Nasser Djiga verpflichtet wurden - beide haben die in sie gesetzten Erwartungen bislang nicht erfüllt.

Trotz aller Probleme sitzt der Trainer aktuell noch fest im Sattel, in Belgrad kann sich so etwas jedoch rasch ändern. Fakt ist: Es ist Druck auf dem Kessel - und die Saisonziele sind klar formuliert: Meisterschaft und Überwintern in Europa, sprich Platz drei in der Champions-League-Gruppe ist Pflicht. In der Länderspielpause hatte Bakhar wenig Gelegenheiten, an der Spielweise zu feilen, da gleich 15 Spieler aus dem Kader unterwegs waren. Das zeigte sich dann auch in der Liga beim knappen 3:2-Sieg über Javor Ivanjica, als zweimal eine Führung aus der Hand gegeben wurde und die Defensive einmal mehr schwächelte.

Inwiefern Roter Stern die gewünschten Anpassungen bis zum Leipzig-Spiel umsetzen wird können, bleibt fraglich. Erschwerend kommt hinzu, dass mit Osman Bukari und Mittelfeldmann In-Beom Hwang, immerhin teuerster Transfer der Klubgeschichte, zwei wichtige Spieler aufgrund von Oberschenkelproblemen fraglich sind.