Trainer-Wechsel: Aue mit großem Aderlass

Der EHV Aue wird angesichts des drohenden Abstiegs zahlreiche Spieler verlieren. Auch auf der Trainerbank wird es einen Wechsel geben.

Der EHV Aue leitet angesichts des drohenden Abstiegs einen Umbruch einleiten. Das Schlusslicht der zweiten Bundesliga verliert dabei nicht nur sieben Spieler des aktuellen Kaders, sondern auch seinen Trainer.

Der Verein verkündete, dass der Vertrag mit Olafur Stefansson nur für die zweite Liga gültig war und sich die Beschäftigung im Sommer enden wird. Der Isländer war erst im November für den entlassenen Stephan Just gekommen.

EHV Aue mit großem Aderlass

Darüber hinaus verlassen zahlreiche Profis das Team. Top-Torjäger Elias Gansau wird in der kommenden Saison für den HC Empor Rostock auflaufen und könnte damit in der zweiten Liga verblieben, sofern sich Rostock in der Aufstiegsrunde durchsetzt. Selbiges gilt auch für Luca Hopfmann, der zu seiner Freundin nach Oldenburg zieht und für Eintracht Hildesheim spielen wird.

Jan Blecha wird wieder für seinen ehemaligen Verein Dukla Prag spielen, während Iulian Jerebie nach Rumänien zurückkehrt. Sveinbjörn Petursson sieht seine weitere Lebensplanung in Skandinavien und Marko Vignjevic wird in der zweiten Liga bei einem namentlich noch nicht bekannten Verein spielen. Moritz Schwock wird eine handballerische Pause einlegen und sich mehr auf sein Studium konzentrieren.

Derweil kündigte Aue, die sechs Spieltage vor Schluss mit neun Punkten hinter dem rettenden Ufer liegen, an, in den kommenden Tagen "bereits feststehende Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen" zu verkünden.