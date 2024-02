Trainer Veselin Vujovic übernimmt kroatischen Top-Klub

RK Nexe ist ein Transfer-Coup gelungen: Der Klub lotst eine Trainer-Legende nach Kroatien.

Vor weniger als zwei Wochen gab RK Nexe bekannt mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Branko Tamše und dessen Co-Trainer Albin Eter zu beenden.

"An dieser Stelle möchten wir Herrn Branko Tamše für die erzielten Ergebnisse und alles, was er für RK NEXE getan hat, danken und ihm für die Zukunft viel Glück und Erfolg wünschen", so RK Nexe auf der vereinseigenen Webseite.

Veselin Vujovic übernimmt

Künftig wird der Montenegriner Veselin Vujovic als Cheftrainer tätig sein, unterstützt soll der ehemalige Olympia-Sieger und Weltmeister vom aktuellen Jugend-Nationaltrainer von Kroatien Krešo Ivankovic werden.

Bereits am Samstag bestreitet Nexe das erste Spiel unter der Leitung von Vujovic. Dann ist das Team in der heimischen Liga gegen Porec. In der folgenden Woche reist Nexe nach Schweden zum Duell gegen IK Sävehof in der EHF European League.

Nexe-Präsident: Vujovic "die beste Lösung"

"Unsere Ambitionen sind groß und wir glauben, dass Veselin Vujovic zum jetzigen Zeitpunkt die beste Lösung für unseren Verein ist", so Josip Ergovic, President of RK Nexe, auf der Vereinswebseite.

Veselin Vujovic bringt einiges an Erfahrung als Trainer mit. Neben dem zweifachen Engagement bei Nexes Ligarivalen RK Zagreb, coachte der dreifache Champions-League-Sieger auch Vardar, Ciudad Real, Koper and Al Sadd sowie die Nationalteams von Serbien, Montenegro, Slowenien und dem Iran.