Trainer-Verlängerung: Rot-Weiß Hadamar setzt weiter auf Stefan Kühne

Ex-Profi Stefan Kühne verlängert seinen Vertrag bei Hessenligist SV Rot-Weiß Hadamar um ein weiteres Jahr.

Stefan Kühne wird auch nach der Saison 2021/22 an der Seitenlinie des SV Rot-Weiß Hadamar stehen. Der Ex-Profi verlängerte seinen Vertrag Anfang Januar bis Ende Juni 2023. Damit geht der 41-Jährige im Sommer in seine vierte Saison beim Hessenligisten. Der Verein spreche mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung Stefan Kühne, dem es trotz zuletzt schwieriger Bedingungen gelang, das Team in die Play-Off-Runde und damit zum Klassenerhalt zu führen, seinen Dank und seine Anerkennung für dessen bisher geleistete Arbeit aus, so der Klub. Damit könne in den kommenden Monaten für die zwölfte Saison in Folge in Hessens höchster Spielklasse geplant werden.

Für Hadamar ist sogar noch der Aufstieg möglich. Mit 13 Punkten, die das Team aus der Staffel B der Hessenliga mitnimmt, haben die Rot-Weißen eine sehr gute Ausgangslage für die Aufstiegsrunde, die am 12. März starten soll. Vier Punkte liegt die Kühne-Truppe hinter der Eintracht aus Stadtallendorf, die die Liga zunächst anführen wird.

Der Coach freut sich ebenfalls über die Verlängerung der Zusammenarbeit. "Ich denke, dass wir mit dem gesamten Team auf einem guten Weg sind. Es freut mich auch sehr, vom Verein dieses Vertrauen zu spüren", so Stefan Kühne.