Trainer Urs Fischer: "Der Ball muss aufs Tor. Das war schon Thema in dieser Woche"

Nach zwei Spielen ohne Zähler und Treffer will Union Berlin in Bielefeld wieder punkten. Daran wurde in Köpenick in dieser Woche fleißig gearbeitet.

Will nach zwei Niederlagen in Folge wieder punkten: Union-Trainer Urs Fischer. imago images/Contrast

Beim 1. FC Union hoffen die Mitarbeiter, dass das kein schlechtes Omen ist: Am Donnerstagvormittag fiel die schöne Tanne vor dem Forsthaus im Stadion An der Alten Försterei den Witterungsunbilden zum Opfer. Orkan Ylenia knickte das rund 20 Meter hohe Gewächs in der Mitte ab. Es musste bis auf den Ministamm komplett abgetragen werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch das Gebäude, das dem seit 1920 genutzten Stadion im Laufe der Zeit den Namen gab und heute als Geschäftsstelle genutzt wird, blieb unbeschadet. Aber den Verein machte der Verlust der Tanne, die zum Jahreswechsel immer festlich geschmückt und erleuchtet war, schon traurig. Nach zwei Spielen ohne Punkt und eigenen Treffer beim FC Augsburg (0:2) und daheim gegen Borussia Dortmund (0:3) soll nun die Mannschaft zumindest wieder für einen sportlichen Stimmungsaufheller sorgen.

Fischer weiß: "Man kann es auch nicht erzwingen"

Am Thema Torabschluss wurde in dieser Woche vor der nächsten Partie am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Arminia Bielefeld gefeilt. "Man kann es auch nicht erzwingen. Es ist ein Automatismus, der entsteht, wenn man in Abschlusspositionen kommt. Man muss die Überzeugung haben, das Richtige zu machen", sagte Trainer Urs Fischer. "Wichtig war, dass wir auch in Augsburg und gegen Dortmund unsere Möglichkeiten hatten. Nur haben wir das Tor selten getroffen. Der Ball muss aufs Tor. Das war schon ein Thema in dieser Woche."

In puncto Aufstellung gibt es trotz des erstmaligen Fehlens von Abwehrchef Robin Knoche (5. Verwarnung) sonst nur gute Nachrichten. Weitere Ausfälle? Fehlanzeige! Auch bei den von Corona genesenen Akteuren blieben Nachwehen aus. Somit stehen die Verteidiger Dominique Heintz und Niko Gießelmann, Ersatztorwart Jakob Busk sowie Angreifer und Ex-Armine Andreas Voglsammer zur Verfügung.

Offen ließ Fischer, wer Knoche als Abwehrchef ersetzt. Die Wahl dürfte vermutlich auf Heintz oder Timo Baumgartl fallen.