Trainer-Team tritt zurück: Brünninghausen hofft auf "allerletztes Mittel"

Der FC Brünninghausen ist in der Oberliga Westfalen auf dem letzten Tabellenplatz angekommen. Um die Saison noch zu retten, hat das Trainer-Duo Rafik Halim/ Florian Gondrum nun seine Posten zur Verfügung gestellt.

Nach dem 0:4 im Kellerduell bei der SG Wattenscheid 09 und allgemein nur drei Punkten aus fünf Spielen nach der Winterpause muss der FC Brünninghausen nach eigenen Worten nun "den nächsten Tiefschlag" verdauen. Das aus Rafik Halim und Florian Gondrum bestehende Trainer-Duo hat seinen sofortigen Rücktritt eingereicht. Eigentlich wollten beide noch bis Sommer weitermachen. Gondrum steht bis Sommer immerhin noch als Spieler zur Verfügung.

Halim betont in einer Meldung, dass er keineswegs aufgrund des drohenden Abstiegs fliehen wolle, sondern durch seine Entscheidung dem Verein eine Zukunft in der Oberliga Westfalen ermöglichen werden solle. In konkreten Worten ausgedrückt: ""Ich gehe aus freien Stücken, um den letzten Impuls zu setzen. Wir haben so häufig davon gesprochen, dass wir unsere Chancen nutzen müssen, haben am Training, am System, an der Taktik und am Kader geschraubt, alles Mögliche versucht. Und wie so oft im Fußball ist ein Trainerwechsel das allerletzte Mittel."

Halim, seit November 2019 Trainer des Dortmunder Stadtteil-Klubs, möchte mit seinem vorzeitigen Abschied auch ein Stück weit das von ihm Erreichte retten: "Wir haben in den letzten vier Jahren unheimlich viel investiert. Es war ein großer Kraftakt, während dem wir immer ein Stück besser wurden. All das gipfelte in der Fabelsaison letztes Jahr. Und das wollen wir auf keinen Fall wegwerfen", erklärt der 40-Jährige.

Der FCB bedauert die Entscheidung, hat aber schon eine Nachfolge-Regelung aus der Schublade geholt: Der Sportliche Leiter Reza Hassani wird bis Saisonende übernehmen, unterstützt von Kevin Brümmer, der sowieso ab kommender Spielzeit als Trainer eingeplant war.