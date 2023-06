Trainer-Talent beerbt Feuerwehrmann: TSV Buchbach setzt auf Käs

Mit dem Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern hat Uwe Wolf seine Mission beim TSV Buchbach abgeschlossen. Ab kommender Saison steht mit Alexander Käs ein komplett anderer Trainertyp an der Seitenlinie.

Rund 25 Jahren liegen zwischen Uwe Wolf und Alexander Käs. Jetzt übergibt der 55-Jährige beim TSV Buchbach das Zepter an den Jüngeren, der beim FC Ingolstadt II und beim TSV Rain/Lech schon Trainer-Erfahrung gesammelt hat.

Abteilungsleiter Georg Hanslmaier sagt auf der vereinseigenen Internetseite: "Man sieht ja an Beispielen wie Fabian Hürzeler oder Tobias Strobl, dass junge Trainer sehr erfolgreich sein können. Wir sind jedenfalls von seiner Art und von seiner Spielphilosophie überzeugt." Das Alter werde laut Hanslmaier zu keinerlei Akzeptanzproblemen führen: "Wir sind überzeugt, dass er mit den erfahrenen Spielern gut klarkommt, sich mit ihnen austauschen kann und die jungen Spieler weiterentwickelt."

Käs wirkt zumindest tatendurstig: "Buchbach hat als Gründungsmitglied natürlich enorme Strahlkraft für die Regionalliga. Unser Ziel ist es, dass die Mannschaft mit der gleichen Leidenschaft Fußball spielt und kämpft wie die ganzen Ehrenamtlichen für den Verein arbeiten."

Auf Wolfs Wirken, das mit einer zwischenzeitlichen Erfolgsserie zum Klassenerhalt geführt hat, blickt Abteilungsleiter Hanslmaier mit zwei Sichtweisen zurück. Einerseits mit großer Dankbarkeit: "Er hat seinen Job als Feuerwehrmann erfolgreich erledigt, wahrscheinlich hätte es in unserer Situation nicht viele Trainer gegeben, denen das gelungen wäre." Anderseits sagt Hanslmaier aber auch: "Wir sind in den letzten drei Monaten an die Grenzen der Belastbarkeit gestoßen. Das ist unter den aktuellen Voraussetzungen auf Dauer nicht machbar." Daraus folgt für den Buchbacher Funktionär: "Es muss uns künftig wieder gelingen, die Klasse mit dem Aufwand zu sichern, mit dem wir das in den letzten zehn Jahren geschafft haben."