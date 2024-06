Trainer-Rochade in der Serie A: Italiano folgt auf Thiago Motta in Bologna

Der FC Bologna ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Thiago Motta fündig geworden und hat Vincenzo Italiano verpflichtet, der bis zuletzt die AC Florenz trainierte. Bei der Viola steht der neue Trainer ebenfalls bereits fest: Raffaele Palladino kommt aus Monza.

Das unschöne Ende von Massimiliano Allegri bei Juventus Turin hat in der Serie A einen regelrechten Dominoeffekt ausgelöst. Die Bianconeri trennten sich nach einem Ausraster im Pokalfinale von dem 56-Jährigen und einigten sich anschließend außergerichtlich auf eine Vertragsauflösung. Der auserkorene Nachfolger ist Thiago Motta, der den FC Bologna in der abgelaufenen Saison überraschend in die Champions League geführt hat.

Dass der Ex-Profi in Turin vorgestellt wird, dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Das Angebot zur Verlängerung in Bologna hat der 41-Jährige jedenfalls bereits ausgeschlagen. Am Mittwoch präsentierten die Rossoblu seinen Nachfolger: Vincenzo Italiano, der in der abgelaufenen Saison zum zweiten Mal in Folge mit Florenz im Conference-League-Finale verloren und anschließend seinen Abschied verkündet hatte, unterschrieb einen Vertrag bis 2026.

Drei Finals, kein Titel

Der gebürtige Karlsruher trainierte die Viola insgesamt drei Jahre und führte sie dabei stets in die Conference League. 2021/22 wurde Italiano mit der Fiorentina Siebter, in den beiden vergangenen Saisons jeweils Achter. Ein Titel war ihm nicht vergönnt, weil er neben den beiden Conference-League-Finals auch im Finale der Coppa Italia 2022/23 scheiterte (1:2 gegen Inter). In den Saisons 2021/22 und 2023/24 erreichte er mit Florenz jeweils das Pokal-Halbfinale.

Während Italiano in der anstehenden Saison mit Bologna erstmals in seiner Trainerlaufbahn in der Champions League an den Start gehen wird, hat Florenz bereits einen Ersatz gefunden - und ebenfalls bei einem Konkurrenten aus der Serie A zugeschlagen: Raffaele Palladino kommt von der AC Monza und erhält ein Arbeitspapier bis 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Palladino entschied sich "trotz vieler Angebote" für Florenz

Der 40-Jährige war kurz nach dem Aufstieg im September 2022 vom U-19- zum Profi-Coach aufgestiegen und bescherte Monza in den vergangenen beiden Jahren sorgenfreie Saisons, die auf Rang elf und zwölf endeten. Damit zog er nicht nur das Interesse aus Florenz auf sich. "Raffaele glaubt sehr an unsere Pläne für den Verein und hat sich trotz vieler anderer Angebote für Fiorentina entschieden. Ich hoffe, dass wir mit seinem Enthusiasmus, seinem Ehrgeiz und seiner starken Arbeitsmoral erfolgreiche Zeiten zusammen genießen können", freute sich Präsident Rocco Commisso.

Nun ist also Monza am Zug und muss sich nach einem neuen Mann für die Trainerbank umschauen. Bislang ist die Palladino-Nachfolge offen.