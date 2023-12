Trainer Michel hin- und hergerissen: Girona hat keinen Lauf mehr

Der FC Girona hat auch in Barcelona gewonnen und die Tabellenführung zurückerobert. So langsam traut sich auch Trainer Michel, von mehr zu träumen.

Der Macher an der Seitenlinie: Girona-Trainer Michel. imago images (3)

Oft geht Überraschungsmannschaften auf der Hälfte der Strecke die Puste aus, noch öfter werden sie zumindest im Kräftemessen mit den etablierten Titelkandidaten auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Gleich beides trifft auf den FC Girona nicht zu, der am Sonntagabend beim FC Barcelona mit 4:2 gewonnen hat. Überzeugend gewonnen hat.

Aus den kleinen Katalanen sind gegenwärtig die großen Katalanen geworden, so langsam wird es unheimlich. Weil Real Madrid tags zuvor zwei Punkte abgegeben hatte, steht Girona in La Liga nach 16 Spieltagen (wieder) ganz oben. Trainer Michel "weiß nicht, ob wir in der Lage sind, die Meisterschaft zu gewinnen", gestand der 48 Jahre alte Trainer der Himmelsstürmer. Er ist hin- und hergerissen.

Nachdem seine Mannschaft auch bei Barça durch mutige Kombinationen zur spielerischen Befreiung aus dem eigenen Strafraum und durchdachtem Direktspiel nach vorne die Oberhand gewonnen hatte - und wie cool waren die Gäste bitte im Abschluss -, schwankte Michel zwischen Demut und Träumerei.

Nur Real war dominanter, ist aber nicht so konstant

Er weiß also nicht, ob es für den ganz großen Wurf reicht, traut seinem Team aber mit Überzeugung zu, "jeden schlagen zu können". Was es mit seinem selbstbewussten Fußball bisher auch weitgehend wahr gemacht hat. "Wir haben all unsere Spiele dominiert, außer das gegen Real", analysierte Michel nüchtern. Das Heimspiel gegen die Königlichen war mit 0:3 verloren gegangen.

Doch selbst der Rekordmeister kann mit der brutalen Konstanz des aufmüpfigen Außenseiters, der seit 2017 der City Football Group um Manchester City angehört und sich auf dem Transfermarkt daher leichter tut, aktuell nicht mithalten. 13 Siege kann in Europas Top-5-Ligen derzeit nur eine Mannschaft vorweisen: der FC Girona. Das ist schon kein Lauf mehr, die sind wirklich so gut.

Selbst Barça-Trainer Xavi, der nach verlorenen Spielen externe Widrigkeiten oft lieber anführt als anerkennende Eingeständnisse, musste zugeben: "Sie haben es sich verdient." Sie, die momentan Besten in Katalonien - und in Spanien. "Wir befinden uns in einer sehr positiven Dynamik und genießen den Moment", sagt Michel, der weiß: "Diese Spieler schreiben Geschichte, wirklich." Eine Geschichte, die von Woche zu Woche größer wird.