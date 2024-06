Trainer Magnus Andersson kehrt zu Ex-Verein zurück

Magnus Andersson, der ehemalige Trainer des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, kehrt zu einem seiner Ex-Vereine zurück. Ein Europapokal-Sieger aus dem Fußball lobt ihn in den höchsten Tönen.

Magnus Andersson kehrt zum FC Porto zurück. Der 58-jährige Trainer, der den Verein in der Saison 2018/19 zum ersten Double der Vereinsgeschichte führte und in seiner fünfjährigen Amtszeit (bis 2023) vier nationale Meisterschaften, zwei portugiesische Pokale und zwei Superpokale gewann, unterschrieb einen bis 2027 gültigen Vertrag beim portugiesischen Vize-Meister. Das teilte der Verein am heutigen Donnerstag (13. Juni) mit.

In seiner ersten Amtszeit führte Andersson den FC Porto außerdem in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten (2019/20, 2020/21 und 2021/22) in das Achtelfinale der Handball Champions League. Der FC Porto ist eines der Teams, die auf eine Wildcard für die kommende Champions-League-Saison hoffen.

Klub-Präsident André Villas-Boas lobt den neuen (alten) Porto-Coach in den höchsten Tönen. Magnus Andersson sei ein "geborener Gewinner", so der Mann, der im Alter von 33 Jahren mit dem FC Porto im Fußball die Europa League gewann - als jüngster Titeltrainer der Europapokal-Geschichte. Bei der Verpflichtung Anderssons handele es sich um "eine Wette auf Kontinuität", so Präsident Villas-Boas.

Magnus Andersson war als Spieler Teil der legendären schwedischen "Bengan Boys". Der frühere Spielmacher wurde zwei Mal Weltmeister und drei Mal Europameister. In der Handball-Bundesliga trainierte er von 2014 bis 2017 Frisch Auf Göppingen. 2016 und 2017 gewann er mit dem Team den EHF-Pokal.