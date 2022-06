Trainer Maaßen unmittelbar vor Wechsel von Dortmund nach Augsburg

Enrico Maaßen (38) wird neuer Trainer in Augsburg. Nach kicker-Informationen hat der FCA am Mittwoch eine mündliche Einigung mit Borussia Dortmund erzielt.

Am Montag hatte Sebastian Kehl noch "irritiert" reagiert über Berichte, wonach Enrico Maaßen, bislang Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, vor einem Wechsel zum FC Augsburg stehen soll. Zwei Tage später steht der große Karrieresprung des 38-jährigen Fußballlehrers unmittelbar bevor.

Mindestens 300.000 Euro Ablöse

Nach kicker-Informationen hat sich der FCA mit dem BVB auf eine Ablösesumme von 300.000 Euro verständigt. Diese kann erfolgsabhängig noch ansteigen, bleibt allerdings im sechsstelligen Bereich.

Maaßen war von Anfang an der Augsburger Wunschkandidat. Der frühere Mittelfeldspieler, der einen Zwei- oder Dreijahresvertrag erhalten soll, überzeugte in Dortmund mit dem Aufstieg aus der Regionalliga in die 3. Liga und dem anschließenden Klassenerhalt. Vor allem die Arbeit mit Jungprofis wie Ansgar Knauff, Steffen Tigges oder Tobias Raschl, die allesamt den Sprung in die Bundesliga schafften, überzeugte den FCA.

Maaßen bringt nur Block als Co-Trainer mit

Als einzigen Co-Trainer wird Maaßen Sebastian Block mitbringen. Der 41-Jährige war vor zwei Jahren gemeinsam mit Maaßen vom SV Rödinghausen zum BVB II gewechselt. Am 20. Juni nimmt das Gespann in Augsburg die Arbeit mit den obligatorischen Leistungstests auf.