Trainer Leitl über Halstenberg: "Marcel ist fit"

Marcel Halstenberg, Neuzugang von RB Leipzig, ist der Hoffnungsträger bei Hannover 96. Sportchef Marcus Mann bremst die Euphorie allerdings.

Hannover 96 macht auf. Und das schon vor dem Ligastart. Das Abschlusstraining am Freitagvormittag war - entgegen sonstigen Gepflogenheiten - nicht geheim. "Uns war es ein Bedürfnis, zum Start in die neue Saison zu öffnen. Ich finde es wichtig, dass wir uns den Fans präsentieren", begründete Trainer Stefan Leitl die Maßnahme. "Wir haben schon im Laufe der Vorbereitung eine große Vorfreude in der Stadt und bei den Fans gespürt."

Und das Interesse der Fans spiegelte sich am Freitag wider: Rund 500 Zuschauer waren zum Trainingsplatz hinter der Heinz von Heiden-Arena gekommen. 50 Minuten dauerte die Abschluss-Einheit vor dem Heimspiel am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Aufsteiger SV Elversberg. 27.000 Zuschauer werden dann erwartet.

Besonders begehrt nach dem Training waren die Autogramme von Marcel Halstenberg. Der Neuzugang von RB Leipzig ist der sportliche Hoffnungsträger in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Auch wenn die Verantwortlichen sehr darum bemüht sind, die Erwartungshaltung im Rahmen zu halten: "Marcel ist ein Abwehrspieler, da kann man nicht jede Woche glänzen und drei Bälle in den Winkel hauen. Deswegen müssen wir auch aufpassen, dass von ihm keine Wunderdinge erwartet werden. Wir erhoffen uns von ihm, dass er hier seine Erfahrung weitergibt und auf dem Feld einfach das spielt, was er kann", sagt Sportchef Marcus Mann. Und fügt noch hinzu: "Dann ist er für uns ein großer Gewinn."

Leitl mit Vorbereitung zufrieden

Mittlerweile deutet viel darauf hin, dass der Star-Einkauf schon am Samstag zur 96-Startfelf zählen wird. "Marcel ist fit, er fühlt sich gut, ist nur ein bisschen müde von den Einheiten", berichtete Stefan Leitl am Donnerstag.

Der Trainer geht "mit großer Vorfreude" in die neue Spielzeit. „Wir hatten eine richtig gute Vorbereitung. Alle Inhalte, die wir ins Training bringen wollten, konnten wir umsetzen. Und wir hatten eine unfassbar hohe Trainingsbeteiligung, es sind kaum Spieler ausgefallen." Das ist auch der aktuelle Stand: Nur Defensivakteur Sei Muroya fällt gegen Elversberg wegen muskulärer Probleme aus. Alle anderen Spieler sind fit.

"Wir sind Hannover 96, haben ein Heimspiel und wollen gut in die Saison starten", gibt der Coach die Marschroute vor. "Wir sind eingespielt und die Abläufe laufen automatischer."