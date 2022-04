Trainer Laki Sbonias verlässt den SGV Freiberg im Sommer

Der SGV Freiberg muss sich für die neue Spielzeit einen neuen Cheftrainer suchen. Laki Sbonias wird den aktuellen Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg im Sommer verlassen.

Nach fast zwei Jahren endet im Sommer die erfolgreiche Zusammenarbeit des SGV Freiberg und Cheftrainer Laki Sbonias, der im Juli 2020 das Amt von Milorad Pilipovic übernommen hat und Freiberg in der vergangenen abgebrochenen Saison auf Rang eins führte. In einem gemeinsamen Gespräch teilte der 39-Jährige jüngst seine Entscheidung den Vereinsverantwortlichen mit. Damit muss sich der Oberligist aus dem Kreis Ludwigsburg für die Saison 2022/23 auf Trainersuche begeben.

Beim SGV Freiberg bedauert man die Entscheidung des Trainer: "Ich wünsche Laki für seinen weiteren Weg nur das Beste. Natürlich bedauere ich seine Entscheidung, weil ich ihn sportlich und menschlich extrem schätze. Trotz meiner Enttäuschung über die Entscheidung möchte ich mich bei Laki für die geleistete Arbeit und den unermüdlichen Einsatz bedanken. Ich bin davon überzeugt, dass wir Laki in höheren Ligen noch wiedersehen werden. Danke Laki für eine super gemeinsame Zeit", so Freibergs Sportdirektor Christian Werner in einer Mitteilung des Oberligisten.

Sportlicher Leiter und Torgarant Marco Grüttner habe Sbonias als einen akribischen Trainer und einen herausragenden Menschen kennengelernt. "Deshalb bin ich mir auch sicher, dass er die restlichen Spiele gemeinsam mit der Mannschaft alles gibt, um unser gemeinsames Ziel, den Aufstieg, zu erreichen."

Zwölf Spieltage vor dem Saisonende steht der SGV Freiberg einen Punkt vor den Stuttgarter Kickers an der Tabellenspitze. Am Samstagnachmittag wartet der abstiegsbedrohte SV Linx auf die Sbonias-Truppe.