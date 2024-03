Trainer-Hammer perfekt: Ulms Gavel coacht ab Sommer Bamberg

Der überraschende Wechsel von ratiopharm Ulms Meistertrainer Anton Gavel zu den Bamberg Baskets ist nun offiziell. Der 39-Jährige unterschreibt in Franken einen Vertrag bis 2027. Sein Nachfolger steht unterdessen auch schon fest.

In den vergangenen Wochen hatte die Gerüchteküche bereits gebrodelt, nun machten beide Vereine den Wechsel offiziell: Trainer Anton Gavel verlässt den deutschen Meister ratiopharm Ulm am Ende der Saison und schließt sich dem schwächelnden früheren Serienmeister Bamberg Baskets an. Der Wechsel vom amtierenden Titelträger zu einem Mittelfeldteam kommt auf den ersten Blick überraschend.

Aber: Mit der sensationellen Meisterschaft in seinem ersten Jahr als Ulmer Cheftrainer hat der 39-Jährige mit den Schwaben auf sportlicher Ebene womöglich das Maximum erreicht. Hinzu kommt: Gavel lief als Spieler zwischen 2009 und 2014 für die damaligen Brose Baskets Bamberg auf. Der frühere Publikumsliebling feierte in dieser Phase vier Meisterschaften und drei Pokalsiege in "Freak City." Aufgrund seiner aus der Region stammenden Ehefrau sind die Kontakte nach Bamberg über die Jahre zudem nie abgerissen.

Anton hat einen festen und wichtigen Platz in der reichen Bamberger Basketball-Historie - jetzt gilt es, mit ihm zusammen ein neues Kapitel zu schreiben. Geschäftsführer Philipp Höhne

Dass die Bamberger einen neuen Cheftrainer suchen, war bereits seit Längerem verbrieft: Im Februar hatte man sich nach einer 39-Punkte-Klatsche im Frankenderby bei den Würzburg Baskets von Headcoach Oren Amiel getrennt. Assistent Arne Woltmann übernahm die Mannschaft danach interimsweise, wird den Cheftrainerposten zur neuen Saison aber für seinen ehemaligen Spieler Gavel freimachen.

Bambergs Geschäftsführer Philipp Höhne freut sich über die Verpflichtung Gavels, der einen Vetrag bis 2027 unterzeichnet: "Dass Anton Gavel ab der kommenden Saison für Bamberg als Head Coach an der Seitenlinie stehen wird, erfüllt uns schon jetzt mit großer Vorfreude auf die neue Saison. Anton hat einen festen und wichtigen Platz in der reichen Bamberger Basketball-Historie - jetzt gilt es, mit ihm zusammen ein neues Kapitel zu schreiben. Doch gleichzeitig sind wir nun alle gefordert, unser Bestmögliches zu geben, damit wir alle zusammen mit Stolz eine neue Ära prägen können."

Gavels Nachfolger in Ulm wird der bisherige Trainer von Rasta Vechta, Ty Harrelson. Der hatte vor zwei Wochen überraschend seinen Abschied vom Aufsteiger angekündigt und galt bereits da als Nachfolgekandidat für Gavel.