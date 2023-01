Trainer-Effekt in Aue? Dotchev: "Das war harte Arbeit"

Unter Pavel Dotchev ist Erzgebirge Aue mit zwei Siegen in das neue Jahr gestartet. Der Routinier warnt aber trotzdem vor dem beschwerlichen Abstiegskampf.

Ein 2:1 in Ingolstadt und ein 4:0 gegen Bayreuth - das Pflichtspiel-Jahr 2023 hat für FC Erzgebirge nach Maß begonnen. Speziell der überzeugende Heimsieg gegen den Abstiegskonkurrenten aus Oberfranken wurde zum Befreiungsschlag für den Zweitliga-Absteiger. "Ich wusste nicht, wie der Tag für mich wird. Ich habe mir nur das gewünscht, was tatsächlich passiert ist", sagte Dotchev über sein erstes Spiel nach seiner Rückkehr als Chefcoach bei "MagentaSport". "Wir haben eine überzeugende Leistung gebracht und gewonnen."

Der Trainereffekt ist im Lößnitztal bislang komplett aufgegangen, die Abstiegszone haben die Veilchen verlassen. Dotchev aber lenkte den Fokus direkt auf seine Mannschaft. "Das war harte Arbeit", sagte der Rekord-Trainer der 3. Liga. "Ich bin sehr glücklich, dass wir heute ein so, so schweres Spiel für uns entschieden haben."

Torschütze Dimitrij Nazarov schrieb dem 57-Jährigen allerdings dann doch einen nicht zu kleinen Anteil am Aufschwung zu. "Er ist ein absoluter Fachmann. Er weiß, wie man mit den Jungs spricht und was ganz genau zu tun ist. Er erreicht uns, macht ab und zu einen Spaß dazu und das tut gut", erklärte der Angreifer. Dotchev zwinge die Mannschaft zudem in "keine Muster rein. Man sieht, dass unheimlich viel Spielfreude da ist."

Und das trotz der schweren Bedingungen am vergangenen Samstag - anhaltender Schneefall hatte den Platz an den Rande der Unbespielbarkeit gebracht. "Wir wollten ein Feuerwerk abliefern und das haben wir getan", so Nazarov. "Es war extrem schwer zu spielen auf diesem Platz, sehr viel Zufall. Aber ein großes Kompliment, wie die Jungs das angenommen haben."

Entsprechend ausgelassen feierten Fans und Mannschaft die Big Points - doch Dotchev machte sofort deutlich, noch "einen sehr langen Weg vor uns" zu sehen. "Ich sehe keinen Grund momentan, um mich zufriedenstellen zu lassen", betonte Aues Trainer. "Wir haben unheimlich viele, schwere Spiele. Wenn wir sie mit dieser Einstellung bestreiten, dann werden wir die nötigen Punkte holen und das ist das Entscheidende."