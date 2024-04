Trainer-Duo für 2024/25 steht: Wilde kommt aus Koblenz nach Steinbach

Hüsni Tahiri und Daniel Wilde werden den TSV Steinbach Haiger unabhängig von der Liga als Trainer-Duo in die Spielzeit 2024/25 führen.

Der TSV Steinbach Haiger hat für die Saison 2024/25 Klarheit auf der Trainerposition geschaffen. Hüsni Tahiri, der nach der Beurlaubung von Pascal Bieler interimsmäßig übernahm und dessen Verbleib schon als sicher galt, bildet künftig ein Trainer-Duo mit Daniel Wilde.

Der 35-jährige Trainer-Neuzugang kommt von der TuS Koblenz, bei der er aktuell noch als Co-Trainer unter Michael Stahl fungiert. Weitere Erfahrungen sammelte der Inhaber der A-Lizenz unter anderem im Jugendbereich des 1. FC Kaiserslautern und des 1. FSV Mainz 05. Auch in Steinbach Haiger machte Wilde bereits vergangenes Jahr Station - zunächst bei seiner Hospitanz und anschließend als Scout.

"Klasse Infrastruktur sowie professionelle Bedingungen"

"In diesem Zeitraum habe ich in Steinbach sehr vertrauensvoll mit Hüsni Tahiri zusammengearbeitet und auch Vereinssprecher Roland Kring kennengelernt", erklärt Wilde das Zustandekommen seines Engagements. "Den TSV zeichnen eine klasse Infrastruktur sowie professionelle Bedingungen aus. Für mich ist der TSV ein sehr familiär geführter Verein, der eigentlich in die Spitzengruppe der Regionalliga Südwest gehört", so Wilde, der für die Saison 2024/25 ein gutes Gefühl hat.

In welcher Liga sein zukünftiges Team in der neuen Runde antreten wird, ist noch offen. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nach dem überraschenden Sieg am Mittwochabend gegen Hoffenheim II weiterhin nur drei Zähler. Am Wochenende wartet mit dem VfB Stuttgart II der nächste Brocken, ehe das wichtige Kellerduell gegen Astoria Walldorf ansteht.