Trainer-Debüt in Köln, Dortmunds letzter Letzter: Das bringt der 17. Spieltag

Die Bundesliga kehrt aus der Winterpause zurück. Was der 17. Spieltag neben dem Debüt von Köln-Coach Timo Schultz und dem Gedenken an Franz Beckenbauer zu bieten hat ...

Wenn die Bundesliga am Freitagabend mit dem Heimspiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim aus der Winterpause zurückkehrt, dürfen die Zuschauer eine torreiche Partie erwarten - schließlich treffen die Teams mit den längsten Torserien aufeinander: Der FCB traf in den jüngsten 42 Spielen immer, die Serie der TSG hat seit 20 Partien Bestand. Vieles spricht für den Rekordmeister, der die Allianz-Arena noch einmal in Gedenken an Franz Beckenbauer erstrahlen lässt.

Zuletzt 2001/02 verloren die Münchner zum Hinrunden-Abschluss, außerdem gab es in 15 Duellen vor heimischem Publikum erst eine Niederlage gegen die TSG. Und auch Top-Torschütze Harry Kane möchte seinen Teil zu einem Sieg beitragen - dem Engländer (21 Tore) fehlt noch ein Treffer zum Hinrunden-Rekord Robert Lewandowskis.

Welches Gesicht zeigt Bayer ohne Boniface?

Bayer Leverkusens Victor Boniface (10 Tore) kann seine Jagd nach Toren am Samstagnachmittag in Augsburg derweil nicht fortsetzen. Zwar weilt der Nigerianer nicht wie erwartet beim Afrika-Cup, fehlt der Werkself dafür allerdings aufgrund einer Adduktoren-OP - und das sogar bis Anfang April. Beim FC Augsburg wollen die Leverkusener dennoch ihre Tabellenführung verteidigen, haben allerdings schlechte Erinnerungen an die Gastgeber. Nach 22 Begegnungen ohne Sieg konnte der FCA im Vorjahr beide Spiele gegen die in dieser Saison noch ungeschlagenen Rheinländer gewinnen.

Frankfurt gegen die Leipziger Serien-Dublette

Apropos Serien: Gleich zwei davon möchte RB Leipzig verteidigen. 14 Mal standen sich die Sachsen und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga gegenüber, noch nie konnte die Gastmannschaft gewinnen (sieben Heimsiege, sieben Remis). In dieser Saison und seit insgesamt zwölf Heimspielen ist RB ungeschlagen. Spielt man auch gegen die SGE mindestens remis, winkt die Einstellung des Vereinsrekords aus der Spielzeit 2019/20. Für Frankfurt um die Neuzugänge Donny van de Beek und Sasa Kalajdzik geht es darum, mit einem Sieg den Abstand auf RB auf sechs Punkte zu verkürzen.

Verkehrte Vorzeichen in Freiburg

Als sich der SC Freiburg und Union Berlin zuletzt gegenüberstanden, ging es für beide Teams am 32. Spieltag der Vorsaison um den Einzug in die Champions League. Die Köpenicker machten dank eines Doppelpacks und zwei Vorlagen von Sheraldo Becker beim 4:2-Sieg einen entscheidenden Schritt in Richtung Königsklasse - ein halbes Jahr später heißt die Realität Abstiegskampf. Becker wartet seither auf einen Torerfolg, Union hat bereits elf Punkte Rückstand auf den Achten aus dem Breisgau, der zudem seit fünf Heimspielen ungeschlagen ist.

Mainz und der Wolfsburger Torhüter-Effekt

Viel zu lachen hatte der 1. FSV Mainz 05 in der bisherigen Hinserie nicht. Unter Jan Siewert zeigte die Formkurve zumindest ein wenig nach oben, gegen den ebenfalls kriselnden VfL Wolfsburg weisen die Rheinhessen allerdings eine erschreckende Bilanz auf. In acht der jüngsten zehn Duelle mit Wolfsburg blieb Mainz torlos, sieben der jüngsten neun Begegnungen verlor man. Brisant: Gegen Wölfe-Stammkeeper Koen Casteels ist man seit 677 Minuten torlos, dessen Vertreter Pavao Pervan schenkte man in zwei Begegnungen 2021 je drei Tore ein. Niko Kovac ist somit gut beraten, am Samstag erneut auf den scheidenden Belgier zu setzen.

Schultz' Hoffnung auf die Baumgart-Serie

Vor Weihnachten traf es den 1. FC Köln gleich doppelt hart. Nach drei Niederlagen in Serie trennte man sich von Trainer Steffen Baumgart, wenig später wurde die Transfersperre der Rheinländer bestätigt, die nun unter Neu-Coach Timo Schultz auf die Wende hoffen. Der 46-Jährige muss dabei ausgerechnet auf eine Serie seines Vorgängers bauen: Unter Baumgart verloren die Kölner keines ihrer neun Spiele gegen einen Aufsteiger (fünf Siege, vier Remis). Nun hofft der Neuling gegen den dienstältesten Trainer Frank Schmidt auf einen positiven Jahresauftakt mit dem Tabellenvorletzten.

Darmstadt war Dortmunds letzter Letzter

Hinter Köln auf dem letzten Platz rangieren die punktgleichen Darmstädter, die am Samstagabend Borussia Dortmund empfangen. Der BVB kann trotz eines enttäuschenden Dezembers (kein Sieg bei vier Remis und zwei Niederlagen) dem Duell eigentlich positiv entgegenblicken. Schließlich hat man seit elf Spielen nicht gegen ein Schlusslicht verloren. Jedoch: Die letzte Niederlage setzte es im Februar 2017 gegen den späteren Absteiger aus Darmstadt (1:2), der gegen die Dortmunder eine ausgeglichene Bilanz vorweisen kann (zwei Siege, zwei Niederlagen).

"Nachbarschaftsduell" mit ungleichen Vorzeichen

Schon in der Abschlusstabelle der Vorsaison fühlten sich der VfL Bochum (14.) und der SV Werder Bremen (13.) Seite an Seite wohl, nun treffen die beiden Teams am Sonntagnachmittag erneut als Tabellennachbarn auf ebenjenen Plätzen aufeinander. Aus Bremer Sicht geht es gegen den Lieblingsgegner, gegen den man zuletzt fünf Siege in Serie feiern konnte - Bochum gewann nur eines der vergangenen 19 Spiele gegen Werder. Zudem war der VfL in der Vorsaison das einzige Team, das gegen Werder ohne Torerfolg blieb. Was den Gastgebern Hoffnung machen darf: In den letzten fünf Bundesliga-Spielzeiten startete man mit einem Sieg ins neue Jahr.

Mönchengladbachs Führungsfluch

Schlechte Vorzeichen hat auch Borussia Mönchenglach gegen den VfB Stuttgart. Wenn die Fohlen gegen die Schwaben am Sonntagabend beschließen, droht die nächste Niederlage gegen ein Top-Team - gegen ein Team, das zum Zeitpunkt der Partie auf einem Europapokalplatz stand, holte der VfL bislang noch keinen Punkt. Dabei könnte sich die Mannschaft von Gerardo Seoane in ähnlichen Gefilden bewegen wie die Gäste. Nach Führung gab die Borussia 17 Punkte her (Liga-Höchstwert) - genau diese Punkte fehlen dem 12. auf Stuttgarts Platz drei.