Trainer-Chaos in Pipinsried: Neu-Coach Peuker nach fünf Tagen zurückgetreten

Die Nerven in Pipinsried liegen blank. Nur fünf Tage nach seinem Amtsantritt ist Neu-Coach Frank Peuker schon wieder von seinem Amt zurückgetreten. Grund für die Trennung sollen mannschaftsinterne Respektlosigkeiten gegenüber dem neuen Trainer gewesen sein.

Der FC Pipinsried versinkt immer weiter im Chaos. Nur fünf Tage nach der Installation von Frank Peuker auf dem Cheftrainerposten steht der Regionalligist erneut ohne Coach da. Wenige Stunden nach der jüngsten 0:2-Niederlage in Fürth und dem damit verbundenen Sturz auf Tabellenplatz 19 gab der neue Mann an der Seitenlinie seinen Rücktritt bekannt, so der FCP in einem Social-Media-Post.

Erst vor einer Woche hatte Spielertrainer Nikola Jelisic sein Amt niedergelegt, drei Wochen davor musste Miljan Prijovic seinen Hut nehmen. Dass mit Frank Peuker nun schon der dritte Trainer binnen kürzester Zeit den Verein verlässt, verdeutlicht die Krisenstimmung beim stark abstiegsbedrohten Regionalligisten unmissverständlich. Auch die Gründe für den Rücktritt lassen tief blicken. "Leider gibt es mannschaftsintern eine kleine Gruppe, die sich ihm gegenüber so derart desolat und charakterlich schwach verhalten hat, dass dieser Entschluss bereits gestern feststand", erklärt der Verein.

In Sachen Nachhaltigkeit hat sich der FC Pipinsried in den vergangenen Jahren ohnehin nicht mit Ruhm bekleckert. Seit 2020 standen in dem 500-Seelen-Dorf schon sieben Trainer an der Seitenlinie. Neben Peuker verlässt auch Pablo Pigl, der sich unter anderem als Torschützenkönig in der Bayernliga Süd und als Athletiktrainer im Verein hervorgetan hatte, den Verein.

Ex-Profi und Aufstiegsheld übernehmen vorerst

Wie geht es nun weiter? Wie aus diversen Medienberichten hervorgeht, soll ab Montag das Trainerduo aus Aufstiegsheld Athedon Lushi und Ex-Profi Herbert Paul - das eigentlich Peuker assistieren sollte - das Geschehen beim FCP übernehmen. Zur aktuell offenen Trainerpersonalie hat sich der Verein aber noch nicht geäußert. Am kommenden Samstag ist der FCP beim TSV Aubstadt zu Gast.