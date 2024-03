Trainer Bjelica: "Wir hoffen auf mehr Effektivität bei unseren Chancen"

In dieser Saison hat Union Berlin schon zwei Mal gegen Stuttgart verloren. Am Freitag soll sich das nicht wiederholen.

Am Donnerstagnachmittag machte sich der 1. FC Union Berlin auf den Weg in Richtung Ländle. Kurz zuvor hatte sich Trainer Nenad Bjelica noch auf der Pressekonferenz zum nächsten Gegner VfB Stuttgart geäußert, bei dem die Köpenicker am Freitagabend (20.30 Uhr) antreten.

Die Favoritenrolle wird Bjelica dem Tabellendritten der Bundesliga nicht streitig machen. "Der Gegner spielt in dieser Saison hervorragend und bringt tolle Leistungen. Besonders zu Hause waren sie sehr erfolgreich", sagte Bjelica. "Trainer Sebastian Hoeneß hat Stuttgart in der letzten Saison gerettet. Er lässt jetzt hervorragenden Fußball spielen."

Zwei Saisonniederlagen gegen Stuttgart

In dieser Serie bekam das Union schon zweimal zu spüren. Im Hinspiel am 21. Oktober gewann Stuttgart im Stadion An der Alten Försterei mit 3:0. Zehn Tage später, am 31. Oktober, konnte der VfB daheim auch das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal (1:0) für sich entscheiden.

Da war für Union mehr drin. Aber die Krise, die Mitte November Bjelica-Vorgänger Urs Fischer den Job kostete, war schon in vollem Gange. An jenem Abend in Stuttgart sahen sowohl Fischer als auch Torwarttrainer Michael Gspurning nach Abpfiff wegen Reklamierens die Rote Karte.

Union ohne Sieg gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel

Bei Union ist die Lage längst nicht mehr so angespannt. Aber gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel konnten die Eisernen in dieser Spielzeit noch nicht gewinnen. "Wir müssen auf dem Platz unsere Arbeit bringen, so wie gegen Dortmund (0:2- d. Red.). Wir hatten unsere Chancen, auch bei den Bayern (0:1) und in Leipzig (0:2). Der Gegner war besser, aber auch effektiver", erklärte Bjelica. "Wir hoffen auf ein bisschen mehr Effektivität bei unseren Chancen. Die drei, vier, die man haben kann, muss man einfach nutzen."

In personeller Hinsicht hat Union die Qual der Wahl. Es gibt keine verletzten, kranken oder gesperrten Spieler. Große Veränderungen im Vergleich zum Auftritt gegen den BVB dürfte es nicht geben. Fest steht lediglich, dass Nationalspieler Robin Gosens nach abgelaufener Gelb-Sperre wieder in die Anfangsformation zurückkehrt.