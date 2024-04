Trainer-Beben in der Bundesliga: Ist Handball schlimmer als Fußball?

In gerade mal sieben Tagen werden in der Handball-Bundesliga drei Trainer beurlaubt - so schnell ist selbst der Fußball kaum. Den Abstiegskandidaten HC Erlangen, HBW Balingen-Weilstetten und Bergischer HC liegen offenbar die Nerven blank. Wie könnte man diese Entwicklung sonst erklären?

Hartmut Mayerhoffer, Jamal Naji und Jens Bürkle (v.l.n.r.) sind von ihren jeweiligen Klubs entlassen worden. Sascha Klahn (2), Marco Wolf