Trainer Baraja verlängert vorzeitig in Valencia

Bis Sommer 2025 hatte sein Vertrag beim FC Valencia noch gegolten, nun hat sich Cheftrainer Ruben Baraja vorzeitig für ein weiteres Jahr an die Fledermäuse gebunden. Im Februar 2023 hatte der heute 48-Jährige, lange Jahre aktiver Spieler bei Valencia, den Job angetreten. In der Saison 2023/24 reichte es in La Liga zu Platz 9.