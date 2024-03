Trainer auf der Toilette eingesperrt: Sportgericht weist Einspruch ab

Weil der Coach eine Halbzeit lang auf dem stillen Örtchen festsaß, legte der VfB Fichte Bielefeld Einspruch gegen ein verlorenes Spiel ein - vergebens.

BEZIRKSLIGA WESTFALLEN STAFFEL 2 Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Es war eine kuriose Meldung, die Ende Januar im Nachgang der Bezirksliga-Partie zwischen dem FC Gütersloh II und dem VfB Fichte Bielefeld die Runde machte: Weil das Schloss klemmte, saß Fichte-Coach Jan Kubovic zum Anpfiff der 2. Halbzeit auf der Toilette fest und konnte sein Team nicht mehr betreuen. Dieses verlor am Ende mit 1:4 gegen die Regionalliga-Reserve des FCG (Pausenstand 1:2). Der Verein legte in Folge Einspruch gegen die Wertung ein, doch dieser wurde nun abgelehnt, der FC Gütersloh II behält die drei Punkte.

Das Malheur des auf der Toilette eingesperrten Trainers sei zwar mehr als bedauerlich, betont der FCG am Montag erneut auf seiner Homepage, aber man behalte die Punkte zurecht. Denn auch aus Sicht des Bezirkssportgerichts des Fußball- und Leichtathletik Verbandes Westfalen gab es keine schwerwiegende Pflichtverletzung des Heimvereins: "Die Fehlfunktion der Toilettentürverriegelung ist nicht dem FC Gütersloh anzulasten", heißt es im Urteil.

Fichte inzwischen mit neuem Coach

Der VfB Fichte Bielefeld und sein ehemaliger Trainer (denn inzwischen hat Ferhat Kilinc das Ruder beim Bezirksligisten übernommen) hätten auf eine Stellungnahme zur Begründung des Einspruchs verzichtet, schreiben die Gütersloher weiter. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig: Die Bielefelder, die zuletzt ans Tabellenende der Bezirksliga Westfalen Gruppe 2 abgerutscht sind, haben noch die Möglichkeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Bei den so urplötzlich in die deutschlandweite Aufmerksamkeit gerutschten Bielefeldern bewies man zuletzt jedenfalls Humor. So gewann man das erste Spiel unter Neu-Coach Kilinc und bot via soziale Medien gleich eine passende Headline an für den wichtigen 4:1-Erfolg über den SC Hicret: "Trainer des VfB Fichte übersteht das Spiel unversehrt".