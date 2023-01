Trainer Almeyda verlängert bei AEK Athen bis 2028

Eine vor allem für griechische Verhältnisse eher ungewöhnliche Meldung schlug am späten Dienstagabend ein: AEK Athen und sein argentinischer Coach Matias Almeyda verlängern ihre Zusammenarbeit vorzeitig bis zum Sommer 2028.

Der 49-jährige Trainer, der als Profi unter anderem für River Plate, Sevilla, Lazio, Inter und Parma kickte, heuerte erst zu Saisonbeginn in Athen an. AEK verpasste in der Vorsaison mit einem enttäuschenden fünften Rang sogar die Teilnahme in den europäischen Wettbewerben.

Almeyda und sein mehrköpfiges Team schafften es in kurzer Zeit, eine funktionierende Mannschaft aufzubauen (bester Ligasturm mit 32 Toren, beste Abwehr mit nur sieben Gegentoren), die am vergangenen Sonntag im Athener Derby sogar den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Panathinaikos bezwang (1:0). Nicht zuletzt auch wegen der Euphorie rund um das neue Stadion (sieben Spiele, sieben Siege, 16:1 Tore) streben die Athener mit nur noch vier Punkten Rückstand auf Panathinaikos den Titel an.

Der ursprüngliche Vertrag von Almeyda bei AEK lief noch bis Sommer 2024, doch beide Seiten wollten die anscheinend ideale Zusammenarbeit vorzeitig verlängern. So verkündeten die Athener am späten Dienstagabend die - auch wegen der Laufzeit - völlig überraschende Verlängerung bis zum Sommer 2028. Angesichts des Interesses italienischer und mexikanischer Klubs wurde im neuen Vertrag eine Ausstiegsklausel mit einer Ablöse von zehn Millionen Euro festgeschrieben.