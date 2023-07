Trailrunningschuhe, worauf muss ich beim Kauf achten?

Trailrunning ist in, doch die Qual der Wahl macht den Einstieg nicht leicht. ALPIN-Test-Chef und Bergführer Olaf Perwitzschky erklärt, worauf es beim Schuhkauf für den Berglauf ankommt.

"Gehst du noch nicht zum Trailrunning"? Fast könnte man meinen, Trailrunning sei DIE In-Sportart. Was Neueinsteiger betrifft, rangiert sie sicher ganz weit oben. Unbeschwertes Laufen durch die Natur, ab von Masse und Verkehr, die Umwelt spüren und Ausblicke genießen. Trailrunning ist schön!

Großer Vorteil am Trailrunning gegenüber so manch anderen Trendsportart: Man braucht nicht viel Ausrüstung. Herzstück sind die Schuhe. Und bei den Schuhen hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan. Die Anforderungen an Trailschuhe unterscheiden sich jedoch massiv von der Anforderung an Straßenlaufschuhe.

Gegen Stein & Stock: Der Durchschlagschutz

Ein Trailschuh braucht einen Durchschlagschutz, denn nicht selten geht es über spitze Steine und Wurzeln. Hierfür gilt es auch abzuschätzen, wie der Schuh ausgelegt sein soll: Leichter und mit weniger Profil für talnahe, eher trockene Läufe oder stark profiliert für alpines Gelände und feuchte Untergründe.

Für den Weg bergab: Die Dämpfung

Die Dämpfung muss massiv und stabil sein, denn bergab sind die auftretenden Kräfte viel höher als auf ebenem Geläuf. Dabei sollte der Schuh aber auch nicht zum schnellen Umknicken führen, was bei einer dicken Sohle gar nicht so einfach ist.

Was sich in den letzten Jahren beim Thema Dämpfung getan hat ist erstaunlich. Gab es eine Zeit lang eher flache Schuhe mit mäßiger Dämpfung (Gefühl für den Untergrund, keine Energie, die in der Dämpfung verloren geht), sind es aktuell wieder dicke Sohlen, die man auf den Laufschuhen sieht. Mitunter sogar mit den Carbonplatten wie man sie seit ein paar Jahren aus dem Straßenlaufschuh-Segment kennt. Sie dienen laut Herstellern der Energierückgewinnung. Zumindest auf der Straße funktioniert das. Kipchoge hat 2019 damit den Marathon Weltrekord auf Anhieb verbessert, wenn auch inoffiziell.

Das Laufen mit solchen High-Tech-Schuhen braucht viel Training und Übung. Sonst geht so ein Carbonschuh "ganz schön auf die Knochen", wie auch Top-Läuferin Ida Sophie Hegemann attestiert. Die sind etwas für ambitionierte Läufer und besonders für Wettkämpfe.

Gegen Steine & Geröll: Schutz für die Zehen

Nicht zuletzt zählt ein gewisser Schutz des Fußes von oben zu den nötigen Features. Denn ein Tritt zwischen zwei Steine kann sonst ganz schön schmerzhaft enden. Deshalb sollte der Trailrunningschuh mit einem soliden Zehenschutz ausgerüstet sein.

Die Leichtigkeit des Laufens: Das Gewicht

Dass das ganze Anforderungsportfolio zusätzlich mit einem möglichst geringen Gewicht einherkommen sollte, ist am Berg fast selbstverständlich.

Die Leichtigkeit so mancher Trailrunningschuh ist dabei schon erstaunlich: Teilweise wiegen sie keine 200 Gramm mehr pro Schuh. Natürlich darf man von so einem leichten Schuh aber nicht erwarten, dass der Fuß auf der Oberseite durch ein halbwegs robustes Material geschützt wird. Hier ist alles auf "leicht" ausgelegt. Die Dämpfung allerdings ist normalerweise auch bei den Leichtgewichten top.

Die Qual der Wahl: Welchen Trailrunningschuh

Der Markt der Trailrunningschuh ist mittlerweile groß. So ist im Frühjahr 2023 ist auch Lowa, größter Anbieter von Wanderschuhen weltweit, in den Markt eingestiegen. Zur Wahl in der ATR-Linie stehen aktuell drei Modelle. Der Lowa Citux ist dabei das leichteste Modell der Serie (weitere Infos zum Schuh finden ihr auf Alpin.de). Auffällig ist die Lowa-bekannte universelle, gute Passform.

Bei den ultraleichten Trailrunnern sticht einer hervor: Der neue Merrell MTL Skyfire 2 wiegt keine 200 Gramm mehr pro Schuh. Hier muss man Abstriche beider Robustheit machen, die Dämpfung allerdings ist top.

Wer mehr auf "solide" schaut, oder einen langlebigen Trainingsschuh sucht, der ist mit Allround-Modellen wie dem La Sportiva Mutant oder dem Adidas Soulstride Flow gut unterwegs. Zwar sind diese Modelle um etwa 100 Gramm schwerer als der Merrell, aber sie bieten ein gewisses Maß an Schutz des Fußes von oben und sind zudem langlebiger.

Fünf aktuelle Trailrunningschuhe der Saison 2023 und zehn Modelle der Saison 2022 im Vergleichstest findet ihr bei unseren Bergsport-Kollegen auf alpin.de.