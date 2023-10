Tragischer Held Grill: "Dachte hier passiert heute nichts mehr"

Trotz zwei von Lennart Grill parierten Strafstößen fing sich der VfL Osnabrück mit dem Abpfiff den Ausgleich gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der Torhüter selbst hatte damit nicht mehr gerechnet.

Trotz Topleistung am Boden: Lennart Grill. IMAGO/kolbert-press

Als Lennart Grill nach dem Remis seiner Osnabrücker gegen den 1. FC Kaiserslautern zum Interview bei "Sky" antrat, war ihm die Ungläubigkeit über die vorangegangenen Ereignisse anzusehen. "Das ist im Moment brutal bitter", verlieh er seiner Gefühlslage nach dem 2:2 Worte. "Wenn du in der 90.+8 Minute den Ausgleich kriegst, ist das hart."

Sieg bereits sicher geglaubt

Nachvollziehbare Emotionen, hatte Grill zuvor doch gehalten, was er halten konnte. Eingerahmt von zwei Strafstößen gegen Kevin Kraus und Terrence Boyd, die beide am Ex-Lauterer gescheitert waren, hatte er die Offensive der Roten Teufel ein ums andere Mal gestoppt - und nach dem Versuch Boyds tief in der Nachspielzeit mit dem Dreier gerechnet: "Spätestens mit dem zweiten Elfer dachte ich, hier passiert heute nichts mehr."

Doch es sollte anders kommen und Boris Tomiak einen Ausgleich erzielen, der in Timing und Entstehung glücklich, in der Gesamtheit aber auch überfällig gewesen war. Oder, wie Grill es formulierte: "Wir hätten den Ausgleich auch vorher schon kassieren können. Von daher war es im Endeffekt ein verdientes Unentschieden. Auch wenn es natürlich wehtut."

Grill setzt auf die Bremer Brücke

Tatsächlich hatte der Aufsteiger nach starker erste Hälfte etwas den Faden und Zugriff verloren. "Anfang der zweiten Halbzeit haben wir gar keine Entlastung mehr gehabt", analysierte der Keeper. "Da müssen wir cooler werden und nicht nur hinten stehen." Denn das mache sein Team zwar gut, "aber ein bisschen mehr Entlastung wäre besser gewesen." Dennoch konnte Grill dem Unentschieden auch etwas abgewinnen. "Es ist das zweite Spiel hintereinander, in dem wir hier punkten. Ich glaube, das ist der Weg, den wir weitergehen müssen."

Mit Heimstärke soll es Osnabrück also zum Klassenerhalt schaffen, nach zwei Partien an der Bremer Brücke ist man nun aber zunächst wieder auswärts gefordert. Am Freitag um 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) gastieren die Niedersachsen bei Fortuna Düsseldorf.