Träume, Autounfall, Vertragsende: Der stille Llanez-Abschied aus Wolfsburg

Ulysses Llanez geht in seine letzte Woche als Spieler des VfL Wolfsburg. Ulysses wer? Der US-Amerikaner wurde in der abgelaufenen Spielzeit nicht ein Mal in Wolfsburg gesichtet.

Teil des Wolfsburger Kaders ist er immer noch. Sowohl in der kicker-App als auch auf der Homepage des VfL. Für ein Foto von Ulysses Llanez hat es auf der offiziellen Klubseite jedoch nicht gereicht, ein Wolf ist als Platzhalter abgebildet. Und auch eine Rückennummer bekam der 23-Jährige nicht zugeteilt. Trotzdem steht er da noch mittendrin in einer Reihe mit Maximilian Arnold, Lovro Majer und Co. Bis Ende dieser Woche, dann endet der Vertrag des US-Amerikaners, um den es in den vergangenen Jahren still geworden ist.

Im April 2019 war Llanez mit Eintritt in die Volljährigkeit als großes Offensivtalent von Los Angeles Galaxy zum VfL gewechselt, zweimal schaffte er es in der Saison 2019/2020 unter Trainer Oliver Glasner gar in den Wolfsburger Spieltagskader. Zu einem Einsatz reichte es nicht, in der A-Junioren-Bundesliga ließ der Flügelspieler jedoch mit elf Treffern in 16 Spielen aufhorchen. 2020 unterschrieb Llanez, der im US-Nationalteam debütiert hatte und in drei Partien unter Trainer Gregg Berhalter einmal traf, beim VfL schließlich einen bis 2024 gültigen Profivertrag - und begab sich auf Wanderschaft.

Llanez auf Wanderschaft: Erst Heerenveen, dann St. Pölten

Erst wurde er in die Niederlande an den SC Heerenveen verliehen, kam dort aber nur auf fünf Einsätze in der Eredivisie. Anschließend ging es für zwei Jahre zum Wolfsburger Kooperationspartner SKN St. Pölten. Die wettbewerbsübergreifende Bilanz beim österreichischen Zweitligisten: 49 Pflichtspiele, 13 Tore.

Reibungslos verlief das Leihgeschäft aber nicht. Mehrfach soll Llanez zu spät aus dem Urlaub zurückgekehrt sein, immer mal wieder waren Unfälle als Grund dafür angegeben. Zudem schleppte sich der US-Boy regelmäßig mit zu vielen Kilos umher. Im vergangenen Sommer endete das Unternehmen Österreich für den Amerikaner, der rein formell nach Wolfsburg zurückkehrte. Dort aber nie auftauchte.

Ein schwerer Autounfall

"Wir standen die gesamte Zeit mit seinem Berater im Austausch", berichtet VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Obwohl Llanez einen gültigen Vertrag besaß, spielte er in den Planungen aber keine Rolle. Und wurde nie gesehen. "Er hatte im vergangenen Jahr leider einen schweren Autounfall, der einen Flug nach Deutschland nicht möglich machte", berichtet Schindzielorz.

Und so endet die Zeit der einstigen Flügelhoffnung in Wolfsburg ganz leise am 30. Juni. "Ulysses‘ Vertrag läuft jetzt aus", sagt der Sportdirektor, "wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute." Ob diese im professionellen Fußball liegt, ist fraglich.

Thomas Hiete