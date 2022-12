Tränen, Triumphe, Tragik: Das war das Tennisjahr 2022

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, alle großen Tennisturniere sind längst gespielt. Eine gute Zeit, auf das Jahr 2022 zurückzublicken. Einige ausgewählte Highlights.

Nadal wird zum Rekord-Sieger

Bei den Herren erleben wir aktuell eine Tennisepoche, die so noch nie da war. Mit Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic spielen zur selben Zeit drei absolute Ausnahmekönner, die Rekord um Rekord brechen. Alle standen bei 20 Grand-Slam-Titel, viel mehr als alle vorher schafften - doch das endete im Januar: Denn zu Beginn des Jahres krönte sich Rafael Nadal zum Champion von Melbourne und holte als erster Tennisspieler den 21. Majortitel. Mit einer famosen Aufholjagd rang der Spanier den Russen Daniil Medvedev, einen der besten Hartplatz-Spieler auf der Tour, in fünf Sätzen nieder.

Der Mann aus Manacor sank nach diesem für ihn im Alter von 35 Jahren großen Erfolg auf die Knie, verdrückte nicht nur eine Träne. Nadal, immer wieder von Verletzungen geplagt, zeigte einmal mehr wie groß sein Siegeswille ist. Später im Jahr holte er sich sogar zum 14. Mal den Titel bei den French Open und seinen insgesamt 22. Grand-Slam-Titel.

Der tragische Sturz des Alexander Zverev

Aber dass es zu diesem Titel überhaupt kommen konnte, lag auch an einer ganz bitteren Szene: Im Halbfinale gegen Alexander Zverev hatte Nadal zwar den ersten Satz gewonnen, doch der Deutsche war Ende des zweiten Satzes der bessere Spieler, wirkte eindeutig fitter. Der beste deutsche Tennisspieler, vielleicht in der stärksten Verfassung seiner Karriere, war drauf und dran den Sandplatzkönig zu bezwingen. Doch dann passierte es: Zverev knickte um, es war sofort zu erkennen, dass er sich schlimmer verletzt hatte. Mit Krücken kam er nochmal zurück auf den Court, wurde von den Fans gefeiert und gratulierte Nadal zum Einzug ins Finale. "Rafa" hatte natürlich nur aufmunternde Worte für den Deutschen parat. Das Jahr war für Zverev aber gelaufen, erst im Dezember konnte er wieder Exhibition-Matches spielen.

Der aktuelle Dominator auf Rasen

Nicht die gewünschte Anzahl an Spielen in diesem Jahr absolvieren konnte auch Novak Djokovic. Der Serbe durfte bei den Australian und US Open wegen seiner Impfweigerung nicht spielen. Bei den French Open war gegen Nadal Schluss, doch in Wimbledon zeigte er einmal mehr seine ganze Klasse: Der Serbe schlug im Finale das enfant terrible Nick Kyrgios und holte sich zum siebten Mal den Titel auf dem Heiligen Rasen. Mit 21 Grand-Slam-Titeln ist er Nadal dicht auf den Fersen. Seine Extraklasse stellte er auch später im Jahr bei den ATP Finals unter Beweis, als er im Finale gegen Casper Ruud gewann und dem sechsten Titel bei diesem Turnier mit Federer gleichzog.

Federer und Nadal halten Händchen

Apropos Federer. Dieser wollte in diesem Jahr eigentlich wieder auf die Tour zurückkehren. Aber seine Knie-Verletzung ließ das nicht zu. Somit kam es zu seinem Abschied beim Laver Cup. Im Doppel. Mit Rafael Nadal. Viel besser hätte man es sich eigentlich nicht malen können: Die beiden großen Rivalen, die zu dicken Freunden wurden, bestreiten zum zweiten Mal zusammen ein Doppel. Der Spanier erfuhr als einer der ersten, dass der Schweizer seine Karriere beenden würde. Und er war im Doppel hautnah dabei. Das Match wurde zwar verloren, doch das interessierte an diesem Abend nicht. Mit Federer verließ einer der größten Tennisspieler aller Zeiten die große Bühne. Es wurden emotionale Bilder gezeigt, der Maestro weinte. Und mit ihm Kumpel Nadal. Unvergesslich die Bilder, als beide auf der Bank saßen, Tränen vergossen und Händchen hielten.

Der Abschied der Ash Barty

Auch auf der Damentour gab es natürlich den ein oder anderen großen Moment. Ash Barty war jene Spielerin, die die Tour dominierte und sich noch im Januar zu Hause die Australian Open sicherte - ihr insgesamt dritter Grand-Slam-Sieg. Man dachte, die neue Dominatorin wird nun in diesem Jahr Titel für Titel abräumen. Aber es kam alles anders.

Einen Monat vor ihrem 26. Geburtstag hat die Weltranglistenerste Ende März völlig überraschend das Ende ihrer Tennis-Karriere verkündet. "Ich bin verbraucht", erklärte die Australierin in einer bemerkenswerten Rücktrittsbotschaft. Am Ende der Botschaft flossen Tränen, eine beachtliche Karriere ging früh zu Ende.

Das tolle Jahr der Iga Swiatek

Hat ein überragendes Jahr gespielt: Iga Swiatek. IMAGO/ZUMA Wire

Es musste also eine neue Nummer eins im Damentennis gefunden werden. In die Fußstapfen von Barty trat Iga Swiatek, die ein tolles Jahr 2022 spielte. Die Polin war die bestimmende Spielerin der Tour, sammelte in Paris und New York ihre Grand-Slam-Titel zwei und drei ein. Mit erst 21 Jahren gehört ihr definitiv auch weiterhin die Zukunft. Mit sehr großem Abstand vor Ons Jabeur schließt Swiatek das Jahr auf dem ersten Platz in der Weltrangliste ab.

Rybakina überrascht

Durch Barty und Swiatek waren also drei von vier Grand-Slam-Titel vergeben. Der vierte ging an eine Dame, mit der wohl keiner gerechnet hatte: Elena Rybakina aus Kasachstan setzte sich nämlich völlig überraschend in Wimbledon durch. Sie gewann damit als erste Kasachin überhaupt das bedeutendste Rasen-Turnier der Welt. Die 23-Jährige war zudem jüngste Wimbledon-Siegerin seit Petra Kvitova (2011 mit 21 Jahren gewonnen).

Deutsche Tennis-Herren machen Mut

Hervorzuheben sind auch die deutschen Tennis-Herren, sie Mut machten und sich auch ohne Alexander Zverev für das Finalturnier im Davis Cup qualifizierten. Als Gruppensieger buchten Jan-Lennard Struff & Co. das Ticket nach Spanien. Den Einzug ins Halbfinale verpasste das DTB-Team nur denkbar knapp, scheiterte am späteren Sieger Kanada. Dennoch machen die Auftritte Mut, erst Recht, wenn im neuen Jahr mit Zverev der beste Spieler wieder dazustößt.