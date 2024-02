Tränen, Tore und Pfiffe der Union-Fans: Behrens erklärt seinen Wolfsburg-Wechsel

Sein Wechsel von Union Berlin zum VfL Wolfsburg kam für viele ebenso überraschend wie für Kevin Behrens die Pfiffe, die er am Samstag bei seiner Rückkehr zu seinem Ex-Klub erhielt. Am Dienstag sprach der Stürmer darüber.

Die Rückkehr nach Berlin, wo die Familie kurz nach seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg immer noch lebt, hat sich Kevin Behrens komplett anders vorsgestellt. Einerseits, weil der Angreifer, der am Ende der Wechselperiode für 1,3 Millionen Euro von Union zu den Niedersachsen gewechselt ist, mit seinem neuen Verein 0:1 verlor. Aber auch, weil der Empfang von Teilen der Heimfans alles andere als freundlich ausfiel. Pfiffe für den "Fußballgott", der 13 Tage nach seinem Wechsel auf den Ex-Klub traf. Und der sich andere Reaktionen erhofft hatte.

"Ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass der eine oder andere gepfiffen hat", sagt Behrens, "das kenne ich von den Fans nicht. Ich habe nie einen Pfiff gehört gegen einen Spieler von Union." Zweieinhalb Jahre hatte der Offensivmann eine wunderbare Zeit in der Hauptstadt, erlebte zahlreiche erste Male: Bundesliga, Europapokal inklusive der diesjährigen Champions League, Nationalmannschaft. In 105 Spielen für Union erzielte er 20 Treffer und bereitete zwölf vor. Nach seinem Wechsel sagte Behrens jedoch in einem Interview auf der VfL-Homepage, dass es in Wolfsburg alles ein bisschen professioneller sei - was in Berlin nicht bei jedem gut ankam.

Nach seinem letzten Union-Spiel verdrückte Behrens Tränen

Behrens erklärt seine Aussage: "Es war gar nicht auf die Leute dort bezogen, sondern auf die Infrastruktur." Die in Wolfsburg nun mal bundesweit zu den besten gehört. "Aber jeder versteht es, wie er es möchte", so der 33-Jährige, "vielleicht hat es mir der eine oder andere auch übel genommen, dass ich in dieser schwierigen Situation gegangen bin. Jeder hat das Recht zu pfeifen." An seiner Einstellung zu Union - die Bosse Dirk Zingler und Oliver Ruhnert verabschiedeten den Angreifer mit einer Leinwand und einem Blumenstrauß - ändern die Pfiffe aber nichts. Den Verein, betont er, werde er weiterhin in seinem Herzen tragen. Entsprechend emotional war Behrens dann auch bei seinem letzten Spiel für die Eisernen gegen Darmstadt (1:0). Mit dem Wissen, dass ein Wechsel bevorsteht, verdrückte der Fußballer nach der Partie ein paar Tränen. "Ja, das war so, weil ich gedacht habe, es könnte womöglich das letzte Spiel gewesen sein."

Das VfL-Interesse hat Behrens "ein bisschen überrascht"

So kam es. Nun ist er Wolfsburger, für ihn nach vielen Jahren in den unteren Ligen des deutschen Fußballs - erst mit 27 debütierte Behrens in der 2. Liga in Sandhausen, mit 30 dann im Oberhaus - noch einmal ein Karriereschritt. Das VfL-Interesse haben ihn "schon ein bisschen überrascht, ich bin ja schließlich in einem fortgeschrittenen Fußballeralter". Und doch will er sich "bei einem ambitionierten Verein noch einmal neu beweisen".

Und sich vielleicht sogar weiter für die Nationalmannschaft empfehlen? Im Oktober debütierte Behrens unter Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der USA-Reise gegen Mexiko (2:2) für das DFB-Team, war anschließend aber nicht mehr dabei. War es nur eine einmalige Sache oder träumt er noch von der EM? "Ich bin froh und dankbar, dass ich das miterleben durfte. Man kann es natürlich immer noch mal schaffen, aber es wird natürlich schwierig." Trainer Nagelsmann hatte Behrens die anschließende Nicht-Nominierung erklärt. "Er hat mich angerufen und mir gesagt, dass ich mich auf Union konzentrieren und Tore schießen soll. Dann schauen wir mal weiter."

Vier Tore in zwei Spielen - dann kam gar nichts mehr

Das mit dem Toreschießen ist jedoch so eine Sache. Nach seinem fulminanten Saisonstart mit den Berlinern und vier Treffern an den ersten beiden Spieltagen wartet Behrens immer noch auf Saisontor Nummer fünf. Beim VfL gelang ihm im ersten Spiel gegen Hoffenheim (2:2) zwar ein Assist, die Torflaute aber hält an. "Das ärgert mich natürlich riesig und beschäftigt mich. Aber ich habe mich noch nie nur über die Tore definiert, sondern arbeite viel für die Mannschaft, versuche, für meine Mitspieler die Räume freizuziehen. Und trotzdem fragt man sich, warum der Ball nicht reingeht."

Die nächste Chance hat Behrens am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Borussia Dortmund. Vier der fünf Spielen verlor der Stürmer zwar mit Union gegen den BVB, aber: Beim 1:2 in der vergangenen Saison in Dortmund traf Behrens gegen die Borussia. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen für den kriselnden VfL.