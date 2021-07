Tränen eines Aushängeschilds: Biles hat "mentale Probleme"

Die ersten Gerüchte haben gestimmt: US-Turnerin Simone Biles ist aufgrund von mentalen Problemen vom Teamwettbewerb zurückgetreten. Das hat die Star-Athletin selbst unter Tränen bekannt gegeben.

"Musste tun, was richtig für mich ist": Simone Biles. AFP via Getty Images

Es war eine große Überraschung, als US-Turnerin Simone Biles an diesem Montag beim Teamwettbewerb nach nur einer Disziplin den Rückzug antrat und zunächst in den Katakomben verschwand. Laut ersten US-Meldungen lag dabei keine Verletzung vor.

Und genau das hat die 24-Jährige, die 2016 in Brasilien stolze viermal Gold gewonnen hat, nun selbst bestätigt.



"Gesundheit nicht gefährden"

Unter Tränen hat die Rekord-Weltmeisterin (19-mal Gold) ihren Wettkampf-Abbruch im Teamfinale der Kunstturnerinnen bei den Olympischen Spielen in Tokio erklärt. "Ich musste tun, was richtig für mich ist und mich auf meine mentale Gesundheit fokussieren und nicht mein Wohlbefinden gefährden", so die US-Amerikanerin nach der Medaillenentscheidung im Ariake Gymnastics Center.

Ihre persönliche Situation habe sich seit geraumer Zeit verändert, hat Biles außerdem berichtet. "Ich habe im Moment nicht das gleiche Selbstvertrauen wie früher. Ich bin nervöser, wenn ich turne, und ich habe weniger Spaß." Das US-Turn-Aushängeschild hat auch eingeräumt, dass sie irgendwann mit einer solchen Eskalation gerechnet habe. "Aber es nervt natürlich, dass es nach einem solchen Jahr ausgerechnet hier bei den Olympischen Spielen passiert." Nach ihrem sportlichen Rückzug hatten die US-Turnerinnen hinter dem siegreichen ROC-Team nur den zweiten Platz belegt.

Ob Biles zu ihren weiteren Wettkämpfen antreten wird, bleibt vorerst offen.