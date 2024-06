Tränen bei Arnautovic: "Es war sehr emotional für mich"

Lange Zeit abgemeldet und dann doch wieder eine Schlüsselfigur: Marko Arnautovic stellte gegen Polen einmal mehr seine Klasse unter Beweis. Und vergoss nach seinem Treffer zum 3:1 Tränen. Aus einem ganz bestimmten Grund.

Marko Arnautovic war eine der Schlüsselfiguren in Österreichs Spiel. IMAGO/Newspix

Aus Berlin berichtet Nikolaus Fink

Und plötzlich brachen alle Dämme - nicht nur bei den österreichischen Fans. Auch für Marko Arnautovic war der Siegtreffer zum 3:1 ein ganz besonderer. Nicht nur, weil er damit den so wichtigen Erfolg gegen Polen unter Dach und Fach brachte. Sondern vor allem deshalb, weil es vor dem Spiel einen nicht näher definierten Vorfall mit seinem Vater gegeben hatte.

"Es war sehr emotional für mich, es war ein Familiengrund," meinte Arnautovic, der nach seinem verwandelten Foulelfmeter sogar Tränen in den Augen gehabt hatte, nach dem Spiel auf ServusTV. Seinem Vater sei "es nicht so gut gegangen", mittlerweile habe sich die Angelegenheit aber bereits erledigt. "Er war heute aber im Stadion - alles wieder okay, alles perfekt."

Arnautovic mit genialem Moment vor dem 2:1

Alles andere als perfekt war am Freitagabend für lange Zeit das österreichische Spiel. Die Elf von Ralf Rangnick tat sich gegen giftige Polen schwer, bis Arnautovic mit einem seiner genialen Momente das 2:1 ermöglichte. Der Inter-Legionär ließ einen starken Prass-Pass sehenswert durch die Beine kullern und öffnete somit den entscheidenden Raum für Christoph Baumgartner, der anschließend zur neuerlichen Führung der Österreicher traf.

Obwohl weitgehend abgemeldet, avancierte Rekordteamspieler Arnautovic somit einmal mehr zu einer Schlüsselfigur im rot-weiß-roten Spiel. Was beim 35-Jährigen auch für etwas Genugtuung sorgte: "Natürlich hört man von der Außenwelt, der ist zu alt, der kann das Spiel vom Ralf Rangnick nicht mehr. Ich denke, es ist nicht so. Ich kann noch immer. Ich habe Spaß, in diesem Nationalteam zu sein."