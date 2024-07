Tränen bei Antetokounmpo: Griechenland und Spanien bei Olympia dabei

Zum ersten Mal in seiner Karriere als Basketball-Profi ist Giannis Antetokounmpo bei den Olympischen Spielen dabei. Neben Griechenland sicherte sich am Sonntagabend auch Spanien das Ticket für Paris.

Überwältigt von seinen Emotionen nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation: Griechenlands Superstar Giannis Antetokounmpo. AFP via Getty Images

Als nach dem 80:69-Sieg von Griechenland gegen Kroatien die Olympia-Qualifikation geschafft war, saß Giannis Antetokounmpo am Seitenrand und wollte sich seine Tränen - erfolglos - zurückhalten: Erstmals seit 2008 und damit erstmals mit dem Greek Freak ist Griechenland bei den Olympischen Spielen dabei.

Antetokounmpo hatte selbstverständlich einen großen Anteil an dem Erfolg, der Superstar der Milwaukee Bucks führte sein Team mit 23 Punkten an. Georgios Papagiannis erzielte 19 Zähler gegen die Kroaten um Ivica Zubac (19 Punkte, 13 Rebounds) und Mario Hezonja (15).

Griechenland trifft in Paris nun in der Vorrunde des Basketball-Turniers in Gruppe A auf Australien, Kanada und Spanien - eine echte Hammergruppe. "Es ist sehr schön, die Qualifikation geschafft zu haben, aber das ist erst der erste Schritt", meinte Papagiannis. "Wir wollen bei den Olympischen Spielen etwas erreichen."

Spanien beendet die Hoffnungen der Bahamas

Spanien machte ebenfalls erst am Sonntagabend das Olympia-Ticket klar, dank eines 86:78-Erfolgs über die Bahamas, die mit den NBA-Profis Buddy Hield (19 Punkte) und Deandre Ayton (17) antraten. Doch gegen die erfahrenen und hochklassig besetzten Spanier, die nun zum siebten Mal in Folge bei Olympia dabei sind, reichte das nicht. Lorenzo Brown führte sein Team mit 18 Zählern an, Willy Hernangomez, der EuroBasket-MVP von 2022 , kam auf 14 Punkte.

Zuvor hatte auch Brasilien die Qualifikation geschafft, die Südamerikaner sind nun neben Gastgeber Frankreich und Japan der dritte Gegner des DBB-Teams in Paris. Das letzte verbleibende Olympia-Ticket wird in der Nacht auf Montag zwischen Litauen und Puerto Rico ausgespielt.