Traditionsvereine sind ihm bekannt: Walter neuer sportlicher Leiter in Rostock

Der FC Hansa Rostock hat einen neuen sportlichen Leiter: Kristian Walter (38) kommt von Dynamo Dresden und soll unter anderem die Kaderplanung beim Tabellen-13. der abgelaufenen Zweitligasaison übernehmen.

Nach einer Abstimmung des Aufsichtsrates folgte der Vollzug: Wie Hansa Rostock am Montag bekanntgab, wird Kristian Walter neuer sportlicher Leiter beim FCH. Als Chefscout und Kaderplaner des aktuellen Drittligisten Dynamo Dresden hatte sich der 38-jährige Walter von 2012 an einen Namen gemacht, zwischenzeitlich fungierte er auch als Sportdirektor und Interimsgeschäftsführer der Dresdner. Nun soll er Hansa Rostock wieder mehr Stabilität verleihen.

Er übernimmt damit die Rolle des Mitte Aprils entlassenen Martin Pieckenhagen und soll nach Angaben des Vereins unter anderem die Kaderplanung, die Leitung der Scouting-Abteilung sowie des Trainer- und Funktionsteams der ersten Mannschaft übernehmen. Auch die U 23, die ab der kommenden Saison in der Regionalliga Nord antreten wird und ab sofort in die Abläufe der Profis mit eingebunden werden soll, fällt laut Verein in den Aufgabenbereich des 38-Jährigen.

Walter freut sich auf "reizvolle" Aufgabe

"Er ist ein sehr organisierter und zielstrebiger Mensch mit klaren Vorstellungen, Werten und Prinzipien sowie hoher Motivation und Leidenschaft für seine Aufgabe", beschrieb der Vorstandsvorsitzende Robert Marien den neuen Mann und stellte besonders die "Teamplayer"-Qualitäten Walters heraus. Durch seine Arbeit bei Dynamo Dresden bringe der gebürtige Dresdener nicht nur "gute Voraussetzungen und Erfahrungen" mit zur Kogge, sondern "kennt die Arbeit bei einem Traditionsverein in einem enorm emotionalen Umfeld mit hohen Erwartungen", sagte Marien gegenüber Vereinsmedien.

Auch der neue Mann selbst schaut gespannt auf seine neue Aufgabe. "Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und darauf, bei einem Verein wie Hansa Rostock meine Erfahrungen einbringen zu können, um gemeinsam im Team den sportlichen Bereich und seine Strukturen weiterzuentwickeln", erklärte Walter. Hansa Rostock sei für den 38-Jährigen immer schon "ein Verein mit einer enormen Strahlkraft" gewesen, der für "Tradition und Emotionen und damit auch eine hohe Erwartungshaltung von außen und innen steht", so Walter weiter. "Dies bedeutet eine große Verantwortung, macht diese Aufgabe zugleich aber auch so reizvoll."