Viele Fußballfans prahlen damit, dass ihr Verein ein echter Traditionsverein ist. Gleichzeitig gibt es auch einige Mannschaften wie RB Leipzig, die man wohl kaum als Traditionsverein beschreiben kann. Fußballvereine erhalten ihre einzigartige Identität durch die Geschichte und Erfolge, aber auch vor allem durch ihre Fanbasis, die oftmals in vielen Jahrzehnten gewachsen ist. Aber was genau macht einen Verein zu einem Traditionsverein, welche Bedeutung haben diese für die Sportwelt und was ist Deutschlands größter Traditionsverein?

Haben eine lange und erfolgreiche Geschichte: die Traditionsvereine. Bongarts/Getty Images