Traditionssturz: Köln, Schalke & Co. scheiden im DFB-ePokal aus

Die Runde der Top 16 im DFB-ePokal hat mit dem Aus einiger großer Traditionsklubs begonnen. Köln, Schalke, Frankfurt und Stuttgart mussten sich verabschieden.

Auch virtuell hat der Pokal seine eigenen Gesetze, vier namhafte Klubs bekamen das am Mittwochabend zu spüren. 215 Bundesliga-Jahre tragen der 1. FC Köln, der FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart gemeinsam zusammen. Im DFB-ePokal hat den Traditionsvereinen diese Erfahrung wenig genutzt: Das Quartett musste sich in der Runde der Top 16 kollektiv verabschieden. Teils in dramatischer Manier.

Den Auftakt machten die Stuttgarter, die gegen den SSV Jahn Regensburg antraten - und kaum eine Chance hatten. Ging die erste Partie zwischen Deniel 'Denii_10' Mutic und Leon 'leonk_twitchtv' Kipry nur knapp verloren (1:2), so musste Burak 'Burak__May' May anschließend eine herbe Niederlage einstecken. Gegen SSV-Profi Thomas 'xThomas_om' Ostermaier setzte es ein 2:5.

Danach war Eintracht Frankfurt an der Reihe, die Hessen spielten gegen die eSport-Organisation IQONIC. Und auch sie mussten das Best-of-3 schon nach zwei Duellen verloren geben: Aymane 'AymaneSGE' Mokallik unterlag Lukas 'lukas_official11' Wolff mit 0:1. Antonio 'AntonioRadelja' Radelja verlor mit 1:3 gegen Joe 'IQONIC_JH7' Hellmann. Das Frankfurter eSport-Team folgt den Fußballprofis somit nicht ins Pokalfinale.

Leverkusen muss über die volle Distanz gehen

Im dritten Aufeinandertreffen strich ein weiterer Traditionsklub die Segel - wenn auch unter anderem Namen. PHIRONIX eSports vertritt wie in der VBL den Karlsruher SC, gegen Bayer 04 Leverkusen ging es über die volle Distanz. Nach einem 3:2 für Bayer und einem 3:1 für den KSC hatten beide ein Spiel gewonnen, entsprechend musste die Entscheidungspartie her: Diese gewann das Leverkusen-Duo aus Furkan 'FurkyPlayz' Kayacik und Mario 'Bulji' Lovrinovic im 2vs2 mit 2:1.

Ein Bundesligist war damit weiter, der nächste scheiterte jedoch prompt wieder. Der FC Schalke 04 war der Offensivpower des SC Paderborn nicht gewachsen. Erst setzte sich Yannik 'WildStyler' Büscher mit 3:2 gegen Fabiano 'Epixal7' Loos durch, dann unterlag Serhat 'Serhatinho' Öztürk dem SCP-Topspieler Jonas 'Jonny' Wirth mit 1:3. Den Abschluss der Runde lieferten der 1. FC Köln und Hansa Rostock - es wurde ein Thriller.

Hansa vs. Köln: Doppel-Thriller vom Punkt

Der Kölner Denis 'Denis' Müller konnte sich gegen Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse dank eines späten 1:1-Ausgleichs in die Verlängerung retten. Von dort aus ging es sogar ins Elfmeterschießen, das der Rostocker nervenstark für sich entschied. Der Druck lastete folglich auf Müllers erfahrenem Teamkollegen Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos, der sich im Anschluss mit Levy Finn 'levfyfinn' Rieck messen musste.

Auch das zweite Spiel roch stark nach Verlängerung, ehe 'levyfinn' kurz vor Schluss einen Strafstoß zugesprochen bekam. Der eNationalspieler scheiterte jedoch am Keeper von 'TheStrxngeR', der schlicht stehen blieb.

Nach 30 zusätzlichen Ingame-Minuten stand immer noch kein Sieger fest - dafür das zweite Elfmeterschießen. Erneut hatte Hansa das bessere Ende für sich, das den Einzug ins Viertelfinale bedeutete.

Am Donnerstagabend werden die letzten drei Duelle der Turnierphase ausgetragen. Der VfL Bochum trifft auf den SV Wehen Wiesbaden, Eintracht Braunschweig bekommt es mit dem SV Sandhausen zu tun. Komplettiert wird die Runde der Top 16 im DFB-ePokal durch den Knaller zwischen FOKUS und RB Leipzig. Hochkarätiger FIFA-eSport dürfte garantiert sein.