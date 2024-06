Traditionsreiches Vorbereitungsturnier steht vor dem Aus

Seit 1994 wurde das EuroTournoi-Turnier in Frankreich ausgetragen. Hochkarätige Teams aus Frankreich und Europa zählten in der langjährigen Geschichte des Vorbereitungsturniers zu den Teilnehmern. Doch jetzt ist Schluss.

Anfang der 1990er versammelten sich im Elsass das erste Mal acht Teams - darunter auch TuS Schutterwald - um sich mit einem Vorbereitungsturnier auf die kommende Saison 1994/95 vorzubereiten. Während Montpellier HB den Turniersieg errang, beendete Schutterwald die erste Auflage des Turniers auf dem vorletzten Platz.

Zahlreiche Erfolge von Bundesliga-Teams

Unter dem Titel EuroTournoi wurde seitdem das Turnier jährlich - mit Ausnahme der Pandemiejahre - mit einem international topbesetzten Teilnehmerfeld ausgetragen. Mit dem SC Magdeburg (1998), dem THW Kiel (2002), dem VfL Gummersbach (2005) und dem HSV Hamburg (2009) konnten schon zahlreiche Bundesligisten das Turnier für sich entscheiden.

Jeweils in den Olympiajahren wurde das Turnierformat als Vorbereitungsturnier für die französische Nationalmannschaft umfunktioniert. Bei der einzigen Teilnahme der deutschen Handball-Nationalmannschaft im Jahr 2016 beendete das DHB-Team das Turnier nach einer Niederlage im Halbfinale gegen Dänemark mit einem Sieg im zweiten Spiel gegen Ägypten auf dem dritten Rang.

Hohe Anforderungen besiegeln das Aus

Doch jetzt soll Schluss sein. Wie die Organisatoren Anfang der Woche auf den Social-Media-Kanälen des EuroTournoi bekannt gaben, verhindern finanzielle und organisatorische Probleme eine erneute Austragung des Turniers.

"Da der zeitliche und finanzielle Aufwand in letzter Zeit immer größer geworden ist und das Komitee nur aus Freiwilligen besteht, wird es von nun an immer komplizierter, den Anforderungen eines solchen Ereignisses gerecht zu werden", so das Komitee in einem Post, das auf dem offiziellen Facebook-Kanal des EuroTournoi veröffentlich wurde.

"Trotz unseres Willens, unserer Bemühungen und der Energie, die wir in all den Jahren investiert haben, sind wir gezwungen, das Epos des EuroTournoi Handball zu beenden", heißt es in dem Post weiter. Für das Komitee sei das Ende des traditionsträchtigen Turniers, dass in diesem Jahr sein 30. Jubiläum gefeiert hätte, "schwierig und schmerzhaft".