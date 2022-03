Trades, Deals, Geld: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Das Quarterback-Karussell in der NFL dreht sich weiter auf Hochtouren. Bei "Icing the kicker" dreht sich in dieser Woche deshalb alles um die wichtigste Position im American Football. Fast alles zumindest. Auch ein Wide Receiver ist Thema.

Der Quarterback-Markt kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach Russell Wilson und Carson Wentz wechselten in den vergangenen Tagen in Deshaun Watson und Matt Ryan zwei weitere profilierte Spielmacher das Team. Ganze sechs Teams haben schon vor dem Draft einen neuen Starting Quarterback für die neue Saison - und mehr werden vermutlich folgen. Wo spielt Jimmy Garoppolo in der nächsten Saison? Was passiert mit Baker Mayfield? Und wer tritt in Seattle das Erbe von Russell Wilson an?

Diesen Fragen nähert sich die neue Folge "Icing the kicker". Host Alex "Kucze" von Kuczkowski richtet mit seinen Gästen Christian "Detti" Detterbeck sowie den kicker-Redakteuren André Dersewski und Michael Bächle den Blick auf mögliche Landing Spots der verbliebenen Quarterbacks auf dem Trade-Markt und im Draft Ende April. Und die Crew identifiziert Gewinner und Verlierer des Quarterback-Karussells der letzten Wochen.

Natürlich spielt auch der neueste Blockbuster-Deal der NFL eine Rolle: Sind die Kansas City Chiefs nach dem Verlust von Tyreek Hill noch der Favorit in der AFC? Und warum wird sich der wohl schnellste Receiver der NFL in Miami umstellen müssen? "Icing the kicker" liefert die Antworten.

In der Offseason der NFL gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge "Icing the kicker", die nächste erscheint am 7. April.

ITK #9: Das verrückte Quarterback-Karussell in der NFL Was ist denn da bitte los? Wir erleben gerade die wohl verrückteste Offseason aller Zeiten in der NFL. Nahezu täglich gibt es neue, spektakuläre Transfers. Zwölf NFL-Teams haben bislang schon an ihrer Quarterback-Position gewerkelt und dabei etliche Millionen investiert, um entweder jemand Neues zu holen oder jemand Etablierten an sich zu binden. Das ist mehr als ein Drittel aller Mannschaften. Und Baker Mayfield sowie Jimmy Garoppolo werden wohl in Kürze ebenfalls noch auf das Quarterback-Karussel aufspringen. Ist die Klasse der College-Quarterbacks, die Ende April durch den Draft in die NFL gespült wird, wirklich so dünn? Welches Team aus der vor Quarterback-Talent jetzt nur so strotzenden AFC ist denn nun aktuell der Favorit auf den Conference-Titel? Wer sind die Gewinner und Verlierer? André und Michael vom kicker sowie Kucze und Detti aus der Footballerei ordnen die jüngsten Spieler-Wechsel für euch ein. Genau wie den Mega-Trade von Wide Receiver Tyreek Hill von den Kansas City Chiefs zu den Miami Dolphins. Die nächste Folge von „Icing the kicker" gibt es am 7. April.

