Trader-Talk zum Anpfiff von FC 24: Optimaler Start in die neue Ära

Mit dem Auftakt von EA SPORTS FC 24 in der Web App ist die Trading-Saison eröffnet. Im kicker eSport Talk geben wir euch alle Tipps an die Hand, um den perfekten Start ins neue Ultimate Team hinzulegen.

Weltweit erscheint EA SPORTS FC 24 erst am 29. September, selbst die Vorbesteller der Ultimate Edition dürfen noch nicht anzocken. Trotzdem hat die Trading-Saison mit dem Auftakt der Web App offiziell begonnen. Millionen von Spielern wollen sich in Football Ultimate Team (FUT) einen Startvorteil verschaffen. Doch wie gelingt das? Und welche Fehler sollte man dringlichst vermeiden?

Um diese Fragen zu beantworten, lädt sich Host und Trading-Fachmann Jan Bergmann für den neuen kicker eSport Talk einen echten Experten ein: Manuel Madl. Streamer, Content Creator - und Top-Trader für das Low-Budget-Segment. Er weiß wie kaum ein Zweiter, wie in FUT aus wenig ganz viel gemacht wird. Gemeinsam geben sie euch entscheidende Tipps an die Hand, um die Münzen anzuhäufen. Noch bevor ihr auf den virtuellen Rasen dürft.

Geeignet ist der Trader-Talk aber nicht nur für Web-App- und Early-Access-Nutzer. Auch Fans, die bis zum Full-Release am 29. September oder darüber hinaus abwarten, sollen aufgeklärt in die neue Saison entlassen werden. Damit der Übergang von FIFA in die neue Ära zu EA SPORTS FC erfolgreich ausfällt.

Kreativität gegen die Einschränkungen gefragt

Host und Experte werden auch auf die aktuellen Geschehnisse in FUT eingehen. Die kostenlosen Starter-Packs fallen weg, die Rewards der Advanced-League-SBCs sind unverkäuflich und Packs können in der Web App mit FC Points noch nicht geöffnet werden. Kreativität ist gefragt, um trotz der Einschränkungen durch den Entwickler in den ersten Tagen zu profitieren und das Maximum herauszuholen.

Schaltet heute ein, ab 19.30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal. Ihr habt Fragen zum Trading in Ultimate Team? Stellt sie Jan und Manuel!

