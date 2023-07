Trade-Forderung: Blazers-Star Lillard will gehen

Nach elf Jahren im Trikot der Trail Blazers fordert einer der wohl größten Stars der Franchise-Geschichte einen Trade: Point Guard Damian Lillard will weg aus Portland.

Es ist wohl das Ende einer Ära in Portland: Wie die NBA-Insider Adrian Wojnarowski und Ramona Shelburne berichten, hat Star-Point-Guard Damian Lillard einen Trade aus der größten Stadt im US-Bundesstaat Oregon gefordert. Nach elf Jahren bahnt sich das Ende einer größtenteils erfolgreichen Periode an, bei der der ganz große Erfolg aber ausblieb.

2012 wählten die Trail Blazers Lillard mit dem sechsten Pick aus, wo er sofort voll einschlug. Zwar verpasste Portland in Lillards Rookie-Saison noch die Play-offs, der Titel des besten Nachwuchsspielers des Jahres war ihm aber dennoch sicher. An diesen Erfolg konnten Lillard und die Trail Blazers anschließen, die Postseason erreichte Portland in den folgenden acht Saisons stets. Nur mit dem Titel sollte es nichts werden, weiter als das Western-Conference-Finale in der Saison 2017/18 gegen die Golden State Warriors ging es für die Trail Blazers nie.

Clippers, 76ers und Heat zeigen Interesse

In den abgelaufenen zwei Spielzeiten verpasste Portland dann erstmals wieder die Postseason und das, obwohl Lillard weiter konstant starke Leistungen ablieferte. Sieben All-Star-Teilnahmen und fünf Berufungen in das All-NBA-Team kann der 32-Jährige verzeichnen, zudem erhielt er den Titel des besten Spielers der NBA-Bubble, als das Sport-Geschehen während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 abgeschottet von der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Nun ist dieses Kapitel für Lillard und die Blazers also kurz vor dem Ende: Wie Wojnarowski und Shelburne berichten, war die Neuausrichtung der Franchise mit der Auswahl von Guard Scoot Henderson im NBA Draft 2023 beschlossene Sache, nur drei Tage nach dem Draft soll sich Lillard mit GM Joe Cronin getroffen haben, um seine Zukunft zu besprechen.

Der Rebuild steht an, weshalb der Trade-Forderung Lillards, der die Franchise-Rekorde für die meisten Punkte und getroffenen Dreipunktewürfe hält, auch stattgegeben werden soll. Wohin es den Point Guard schlagen wird, ist noch nicht bekannt, nach Informationen von ESPN zeigen sich aber die Los Angeles Clippers, die Philadelphia 76ers und die Miami Heat, die in der abgelaufenen Saison erst im Finale an den Denver Nuggets gescheitert waren, an einer Verpflichtung interessiert. Teams, bei denen Lillard, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, im Herbst seiner Karriere doch noch einmal um einen Titel kämpfen könnte.