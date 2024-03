Trade-Deadline naht: Titelverteidiger Vegas rüstet weiter auf

Cutter Gauthier (Anaheim Ducks) <-> Jamie Drysdale (Philadelphia Flyers)

8. Januar: Im bislang spektakulärsten Deal während der laufenden Saison akquirierten die Philadelphia Flyers Offensivverteidiger Jamie Drysdale und ein Draftrecht der 2. Runde 2025 von den Anaheim Ducks, die im Gegenzug den noch in der College-Liga spielenden Stürmer Cutter Gauthier erhielten. Letzterer wurde zuletzt mit den USA Juniorenweltmeister - und wollte nach Unstimmigkeiten keinen Vertrag bei den Flyers unterzeichnen. Wie Drysdale (an sechster Stelle 2020) war auch Gauthier (an fünfter 2022) im Draft früh in der 1. Runde ausgewählt worden.